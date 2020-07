Quando ieri il bel faccino di Filippo Bisciglia ci ha annunciato sui social che la quarta puntata di Temptation Island sarebbe stata piena di colpi di scena aveva proprio ragione!! Il reality dei sentimenti e delle tentazioni volge quasi al termine (le ultime due puntate andranno in onda martedì’ 20 e giovedì 30 luglio) e si tirano le somme. Ecco i momenti imperdibili della quarta puntata di Temptation Island.

La delusione e le lacrime di Antonella Elia a Temptation Island 2020

La serata si apre subito con una Antonella Elia “choccata” come direbbe Barbarella (d’Urso), perché vede il suo adorato Pietro non parlare proprio benissimo di lei. Le dice che è acida, e magari ci sta, perché a volte la Elia lo è, ma dire che lei non ha un figlio e quindi, come dire, per proprietà transitiva è “una merdaccia” mi è sembrato un po’ eccessivo.

Pietro delle Piane, quindi, di professione attore, anche se ha una laurea in giurisprudenza è passato a “Pietro c’ho un figlio” e quindi una discendenza!! Questa cosa l’avrà ripetuta almeno un 4 volte come un disco rotto, tanto che qualcuno si è divertito a cambiare la sua scheda tecnica su Wikipedia (sapete che può aggiornarla qualsiasi utente) etichettandolo come “Pietro delle Piane, nome d’arte Pietro Ho FATTO UN FIGLIO ed è anche un selvaggio. SE NON AVETE CAPITO HA FATTO UN FIGLIO ED HA UNA DISCENDENZA”. Insomma, si sa che gli utenti sono parecchio birichini ma in questo caso, le prese in giro le ha meritate tutte.

Al solito la Elia, incassa e benché parecchio delusa e quasi disgustata dalle parole del fidanzato, trova lo spirito per fare una battuta: “Si INSEMINETOR, che disgusto. Mai più con un uomo, poveraccio, che deficiente, che schifo. È meglio che non si avvicini più a casa mia. Gli faccio trovare quei quattro stracci davanti alla porta”.

Pietro bacia la tentatrice Beatrice a Temptation Island?

In tutto questo, c’è sempre Pietro che confessa a Lorenzo Amoruso di aver baciato la tentatrice Beatrice. Nello spiegare come è avvenuto l’approccio con la single, l’attore ha esclamato: “Meglio sfacciato che coglione”. Corredato da grasse e grosse risate. Tuttavia dobbiamo sottolineare che non si è visto assolutamente nulla ma solo un rumore di microfoni e molte risate. Pietro ha pensato bene di trovare le “zone d’ombra” della casa, ovvero senza telecamere. Sarà vero che l’avrà baciata o è stata una provocazione per Antonella?

La rabbia di Lorenzo Amoruso che sfocia in un pianto di delusione

Passiamo ad un altro protagonista assoluto del programma, Lorenzo Amoruso. Amatissimo dal pubblico per la sua personalità e per il fatto che dispensa buoni consigli a tutti i suoi compagni è rimasto deluso dai discorsi della sua fidanzata Manila Nazzaro.

L’ex giocatore abbiamo capito che è molto orgoglioso e non digerisce proprio che la Nazzaro lo definisca un uomo che non voglia prendersi le sue responsabilità e che vuole fare l’eterno fidanzatino solo nel week end.

Altra cosa su cui si è parecchio arrabbiato è che la Nazzaro ripete fino alla nausea che non le ha regalato l’anello di fidanzamento che per lei è un simbolo importante… Fatto sta che Amoruso dopo averla ascoltata esclama: “Non so perché dica queste cose pensavo di aver trovato una persona vera”. Uscendo dal pinnettu ancora incredulo per quanto ha visto, si infuria e urla: “Siamo su Scherzi a parte? Statevene da sole se volete stare da sole. Perché ci dite frasi come ‘Ti voglio bene’, ‘Mi manchi’, perché?”.

Ma dopo la rabbia iniziale, Amoruso confessa in lacrime, ad una single che è dispiaciuto di dover tornare single perchè pensava di aver trovato la sua dolce metà. Sarà veramente così? Prevarrà l’orgoglio o l’amore?

Andrea Battistelli è stanco della strategia di Anna Boschetti

Veniamo ad un’altra storia che catalizza l’attenzione del pubblico: Andrea alla mercè delle strategie di Anna… Lei vuole un figlio ad ogni costo, avendone già due, ma lui non si sente pronto…

Andrea vedendo come si comporta la sua fidanzata con il single Carlo, nonostante sappia che è una strategia prova molta gelosia: “Sta continuando con la strategia ma mi sta mancando di rispetto. Se vuoi un figlio e il matrimonio così mi allontani. Ora devo pensarci ancora di più. Non l’ho mai tradita, non le ho mai dato modo di pensarlo. Perché deve mancarmi di rispetto?”. Tornato al villaggio si sfoga: “Mi sono stufato. Quando usciamo le dico vaffan***”.

Troverà mai il coraggio di lasciare questa donna? Una manipolatrice che lo tratta come un peluche o un soprammobile con cui poter fare tutto ciò che vuole.

Falò di confronto tra Annamaria e Antonio – prima parte

Un’altra coppia arrivata al falò di confronto è quella di Annamaria Laino e Antonio Martello. La 42enne dopo aver visto l’ennesimo video del fidanzato spalmato H24 sulla single Ilaria ha chiesto di poter incontrare il fidanzato e l’insulto – MERITATISSIMO – che gli rivolge ce la rende un mito!!

“Antò , guardami in faccia, m’hai uccis, hai fatto u PUORC per 15 giorni!!”.

La simpatica e dolcissima napoletana non poteva essere più esaustiva di così, anche se lui, la bruttissima copia di Stefano De Martino, ha provato a giustificarsi ma si arrampicava solo sugli specchi!!

Mi auguro che nella seconda parte del falò che vedremo il prossimo martedì 28 luglio in prima serata su canale 5 abbia la forza di mollarlo. Altrimenti, lei sarà complice di un personaggio immaturo, “sborone” che non crescerà mai. Se una donna di 42 anni come Annamaria vuole delle sicurezze e delle certezze, Antonio non è proprio l’uomo adatto!

In tutto questo, la tentatrice Ilaria in lacrime per l’uscita di Antonio…tanto che nel villaggio chiedendo spiegazioni al gruppo, un Lorenzo piuttosto perentorio le urla: “Vai via!!” Lorenzo è un Mito!! E su questo penso che siamo tutti d’accordo!!