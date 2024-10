La Corrida torna in tv sul NOVE. Amadeus, ospite della prima puntata della nuova stagione televisiva di Che tempo che fa, durante l’intervista rilasciata a Fabio Fazio, annuncia la data del debutto della nuova edizione dello storico programma ideato e condotto da Corrado.

La Corrida su Nove: quando in tv? L’annuncio di Amadeus

Amadeus durante la sua intervista ha annunciato la data di inizio de La Corrida. Il programma che fu dello storico Corrado “Va in onda lunedì sera, 4 novembre, con la prima puntata. Finirà lunedì sera, 23 dicembre, quasi alla vigilia di Natale. È La Corrida di Corrado che ho voluto portarla a quel periodo. Sto vedendo le esibizioni dei dilettanti allo sbaraglio. Ci sono professionisti che per 5 minuti danno sfogo al proprio divertimento, al proprio sogno”. Amadeus oggi è in onda con Chissà chi è, sempre sul NOVE, canale del gruppo Warner bros. Discovery.

I vari conduttori

La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio è uno storico programma televisivo e radiofonico italiano ideato da Corrado e dal fratello Riccardo Mantoni, in onda in radio dal 4 gennaio 1968 al 1º gennaio 1977 e dal 2 settembre 1978 al 7 luglio 1979 ed in televisione, a periodi alterni, dal 5 luglio 1986 al 28 febbraio 2020.

Andato in onda inizialmente su Canale 5, il programma è stato condotto dal 1986 al 1997 da Corrado, dal 2002 al 2009 da Gerry Scotti e nel 2011 da Flavio Insinna. Nel 2018, a cinquant’anni dalla prima edizione radiofonica dello storico format, il programma è ritornato in onda su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti, venendo poi riconfermato anche nel 2019 e nel 2020, anno in cui è stato tuttavia annullato dopo due sole puntate a causa della pandemia di COVID-19.

La Corrida: il format

Il format consiste nell’esibizioni di 10 concorrenti con canzoni, balli, poesie e spettacoli fantasiosi. A giudicare unicamente dal pubblico in studio: se l’esibizione piace i concorrenti ricevono applausi dal pubblico presente, se l’esibizione non piace il pubblico può fischiare, urlare, battere mestoli di legno su pentole e produrre altri rumori con vari oggetti a disposizione.

Le versioni televisive de La Corrida hanno sempre ricevuto alti ascolti, grazie alle esibizioni dei suoi concorrenti, ma anche alla capacità ironica e autoironica del suo storico conduttore Corrado e dei siparietti comici con il direttore d’orchestra Roberto Pregadio.