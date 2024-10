Manca pochissimo a ‘La Corrida‘, lo storico programma della tv italiana che sarà condotto da Amadeus. Vediamo insieme quante puntate ci saranno, come cambia il talent show e da quando andrà in onda.

Torna La Corrida con Amadeus: ecco quando in tv su Nove

Era il 1978 quando venne trasmessa la La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio, format che andò in onda prima in radio. Il programma infatti era stato ideato da Corrado e da suo fratello Riccardo Mantoni e in poco tempo ottenne un grande riscontro da parte del pubblico. Ora Amadeus è pronto a portare il talent show di nuovo in tv: ‘La Corrida’ andrà in onda da mercoledì 6 novembre 2024 in prima serata sul Nove e in streaming su Disovery+.

A condurlo, in diretta dagli studi di Milano, ci sarà Amadeus accompagnato da un’orchestra di 30 elementi capitanati dal Maestro Leonardo De Amicis. In totale saranno 8 le puntate dello show in cui i concorrenti, i “dilettanti allo sbaraglio”, presenteranno le loro stravaganti esibizioni. Ognuno di loro sarà poi giudicato dal pubblico in studio che tra applausi, campanacci, fischietti e pentole dimostrerà se ha gradito o meno le varie esibizioni non appena il semaforo diventerà verde.

In ogni puntata ci sarà un giudice famoso che avrà un ruolo fondamentale: potrà infatti ripescare un concorrente che avrà accesso alla finale. Ad esibirsi saranno persone comuni che si mettono in gioco tra canti, barzellette, balli, imitazioni e numeri di magia.

Numero puntate e precedenti de’ La Corrida

La Corrida è prodotto da Banijay Italia e Corima. Al termine dell’ottava e ultima puntata, verrà eletto il vincitore del programma che punta a regalare ai telespettatori ironia, divertimento e tante emozioni. In passato il talent era stato proposto dal 2002 al 2009 presentato da Gerry Scotti e nel 2011 da Flavio Insinna. Poi era stata la volta di Carlo Conti nel 2019. Ora la sfida di dare una nuova vita a questo storico programma tocca ad Amadeus.