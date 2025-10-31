Dopo il successo della passata stagione torna La Corrida 2025 con Amadeus in prima serata sul NOVE. Tutto pronto per una nuova divertentissima edizione del celebre show dedicato ai “dilettanti allo sbaraglio”. Scopriamo la data di inizio, anticipazioni e i nomi dei primi ospiti.

La Corrida 2025 di Amadeus: quando inizia sul Nove

Al via da martedì 5 novembre 2025 in prima serata sul NOVE la nuova stagione de “La Corrida 2025” di Amadeus. Lo show, riportato in vita da Warner Bros. Discovery, riparte con una seconda imperdibile stagione e una grande novità. La Corrida quest’anno sarà in diretta televisiva. Una scelta che potrebbe rivelarsi vincente e creare maggiore appeal sul pubblico e sui social, visto che la diretta televisiva aggiunge un elemento di spontaneità e freschezza che ben si sposa con lo spirito del programma. Una decisione che strizza l’occhio a La Corrida di Corrado che era sempre trasmessa in diretta.

Le puntate previste per l’edizione 2025 de La Corrida sono 8 con la finale prevista, calendario alla mano, mercoledì 24 dicembre 2025, vigilia di Natale. Resta da capire se anche la finale sarà in diretta oppure sarà posticipata o anticipata. Il format del celebre show dedicato ai dilettanti allo sbaraglio resta uguale. Dallo studio di Milano, l’orchestra di 30 elementi diretta dal Maestro Leonardo De Amicis, accompagnerà le esibizioni dei concorrenti: cantanti, imitatori, ballerini, artisti di ogni tipo pronti a mettersi in gioco davanti al pubblico e a sopportare l’implacabile giudizio della platea.

La Corrida 2025 di Amadeus, anticipazioni e ospiti delle puntate

Ma passiamo alle anticipazioni sugli ospiti d’eccezione che si alterneranno durante le puntate della nuova stagione de La Corrida 2025 di Amadeus. Nella puntata di debutto di martedì 5 novembre 2025, Amadeus accoglierà in studio Tina Cipollari nelle vesti di giudice speciale. L’opinionista di Uomini e Donne è tra i personaggi più amati del piccolo schermo e sulla carta la scelta si preannuncia vincente. Al momento non sono stati comunicati i nomi degli altri giudici speciali anche se si ipotizzano quelli di Marisa Laurito e Pierluigi Pardo.

Ricordiamo che, oltre alla presenza di un giudice speciale che avrà il potere di poter salvare uno dei concorrenti, il pubblico in studio sarà protagonista assoluto. Spetterà al pubblico, infatti, con campanacci, fischietti, pentole e applausi, decretare in tempo reale il successo o la bocciatura di ogni esibizione non appena il celebre semaforo diventerà verde. Alla fine di ogni puntata il concorrente più acclamato dal pubblico si aggiudicherà il titolo di “vincitore morale” accedendo così alla finale dove sarà proclamato il vincitore assoluto de La Corrida 2025. Siete pronti?

L’appuntamento con La Corrida 2025 di Amadeus è da martedì 5 novembre in diretta sul NOVE.