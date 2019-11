Sta per tornare “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio“, programma in onda su Rai Uno e condotto da Carlo Conti con Ludovica Caramis. Il programma da un paio di anni è tornato sui canali Rai dopo una lunga assenza. Il conduttore ha saputo ridare lustro al programma reso celebre da Corrado. Di seguito vi diciamo quando inizia la nuova edizione de La Corrida e vi diamo qualche notizia sui casting e su come partecipare allo show di Rai Uno.

La Corrida 2020: ecco quando inizia il programma

Quando inizia la nuova edizione de La Corrida? Negli anni passati il programma di Carlo Conti è andato in onda da aprile a maggio nel 2018 e da marzo a maggio nel 2019. È probabile dunque che la nuova edizione dello show di Rai Uno vada in onda a marzo 2020. La Corrida, come sappiamo, va in onda sempre il venerdì in prima serata, quindi volendo anticipare la data potremmo ipotizzare tra venerdì 13 o venerdì 20 marzo 2020. Tali notizie, però, sono da prendere con le pinze. Non abbiamo infatti alcun comunicato ufficiale.

La Corrida 2020 casting: come partecipare al programma

Per tutti coloro che si sentono “dilettanti allo sbaraglio” informiamo che sono aperti i casting per la nuova edizione de La Corrida, il programma di Carlo Conti. Questa la nota pubblicata da Magnolia: “Ami esibirti davanti ad un pubblico? Credi di essere un dilettante allo sbaraglio? Qualsiasi sia il tuo talento, ti stiamo aspettando!”

Chi vuole partecipare al programma di Rai Uno deve andare sul sito di Magnolia Tv, cliccare su “Casting” e andare sul logo de “La Corrida“. Dopo aver eseguito tutti questi passaggi, dovete compilare il form che appare sul sito. L’aspirante dilettante allo sbaraglio dovrà compilare il questionario con tutti i dati personali e poi dovrà inviare una piccola lettera di presentazione. Chi sarà il nuovo dilettante allo sbaraglio de La Corrida?