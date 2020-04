In arrivo sull’ammiraglia Mediaset una nuova serie tv di produzione spagnola: La Cattedrale Del Mare tratta dal romanzo di Ildefonso Falcones.

Arriva, in prima serata su Canale 5 una nuova serie tv spagnola, La Cattedrale del Mare

Come abbiamo scritto più volte, la pandemia scoppiata a fine febbraio ha creato problemi non solo dal punto di vista sanitario ma anche economico. Anche le reti televisive sono in sofferenza e il blocco quasi totale per i programmi di intrattenimento ha creato- come era ovvio- dei buchi nei palinsesti che si tentano di riempire con molte repliche.

Tuttavia, la rete del Biscione ha pensato di guardare oltre l’ostacolo e quindi decidere di mandare in onda prossimamente due serie tv che promettono grandi ascolti e un buon successo di pubblico.

Le serie tv a cui ci riferiamo sono: la spagnola “La Cattedrale del Mare” e la francese “ L’Ora della Verità”. In quest’articolo ci concentreremo sulla prima, vediamo di scoprire: trama, cast e data di messa in onda.

Come mai non si mandano in onda le fiction italiane di nuova uscita?

Il problema di mandare in onda le fiction di produzione italiana è relativo ad un discorso di pubblicità. Ovviamente nell’ottica di un giusto marketing si aspettano periodi più floridi per cui si è pensato di trasmettere delle produzioni di importazione: dalle spagnole a quelle francesi e americane, non dimenticando le produzioni turche che hanno portato molto fortuna (in termini di share) a Mediaset con Cherry Season – La Stagione del Cuore e Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore.

La Cattedrale del Mare: trama, di cosa parla

La Cattedrale del Mare è una serie tv spagnola di Antena 3 tratta dall’omonimo romanzo dell’autore di best seller Ildefonso Falcones.

La Catedral del Mar, titolo originale, è romanzo di ambientazione storica, trae spunto dalla parabola di vita del protagonista, un servo della gleba, Arnau Estanyol per raccontare la Barcellona del XIV secolo all’epoca dell’Inquisizione. In Spagna va in onda su Antena 3 dal 23 maggio 2018 al 18 luglio 2018, e riscuote un successo strepitoso tanto che il pubblico chiede a gran voce un sequel, magari tratto dal romanzo del 2016 Los herederos de la tierra (Gli eredi della terra) sempre dello stesso autore.

Bernat, servo della gleba, strapperà suo figlio ai prepotenti. Sopporterà ogni tipo di umiliazione, ma il piccolo Arnau crescendo potrà iniziare la sua scalata sociale attraverso guerre e atti di coraggio, cambiando il suo destino. La struttura sociale raccontata nella serie è di tipo feudale dove il clero aveva un ruolo dominante. Il protagonista, Arnau Estanyol arrivato in città dopo essere scappato dagli abusi dei signori inizia a lavorare come stalliere, passando poi per altri lavori umili: scaricatore di porto e infine soldato per affrancarsi dalla sua condizione di servo.

Lentamente scala la piramide sociale giungendo persino ad ottenere il titolo di Barone e di Console del Mare. Questa evoluzione, vissuta fra mille vicissitudini personali e storiche, non manca di suscitare invidie e disprezzo verso Arnau, il quale cade per tali motivi nelle grinfie dell’Inquisizione. Perno “fisico” della vicenda, la chiesa in costruzione di Santa María del Mar, cui il protagonista contribuisce inizialmente quale trasportatore di pietre, ed infine come ricco banchiere.

Ecco uno dei primi promo trasmessi su Canale de La Cattedrale del Mare

La Cattedrale del mare cast: attori e personaggi

La Cattedrale del Mare vanta un cast variegato e con molti attori conosciuti in patria. Tra i personaggi principali e secondari, troviamo:

Arnau Estanyol interpretato dall’attore di Velvet e Velvet Colleccion, Aitor Luna,

Cesc interpretato da Jordi Aguilar

Joan interpretato da Pablo Derqui

Grau Puig interpretato da Ginés García Millá n,

n, Elionor interpretata da Silvia Abasca l,

l, Padre Albert interpretato da Tristán Ulloa ,

, Aledis interpretato da Andrea Duro ,

, Genís Puig interpretato da Crispulo Cabezas,

Sahat interpretato da Josep Maria Pou.

La Cattedrale del Mare: quando va in onda e quante puntate sono?

In verità il debutto della serie tv spagnola, era previsto già dal 3 aprile ma per motivi di organizzazione di palinsesti, in seguito all’emergenza sanitaria da covid-19 si è preferito dedicare molte trasmissioni all’informazione sulla pandemia. Per cui la data di messa in onda è slittata ma presto ve la comunicheremo, non appena l’azienda deciderà. Le puntate sono costituite da otto episodi, per un totale di 4 serate.