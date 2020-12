Rai2 comincia il 2021 con La caserma, il nuovo reality tv che si preannuncia una delle sorprese del nuovo palinsesto televisivo. Sulla scia del grandissimo successo della quinta edizione de Il Collegio – 1992, questa volta la seconda rete pubblica punta su un reality tutto nuovo. Convincerà il pubblico?

La Caserma su Rai2: ecco quando

Si chiama “La caserma“, il nuovo reality televisivo in arrivo da gennaio 2021 su Rai2. Al momento non è ancora stata ufficializzata la data di partenza, ma possiamo anticiparvi che si tratta di uno dei programmi televisivi più attesi della prossima stagione. Un nuovo progetto realizzato da Rai2 con la collaborazione di Blu Yazmine che riprende il format internazionale conosciuto con il nome di “Lads Army”.

La Caserma su Rai2: 21 ragazzi “millennial” protagonisti

Ma cosa è La Caserma? Possiamo anticiparvi che è un reality a metà strada tra l’adventure e l’esperienziale. Un mix davvero esplosivo che vedrà 21 ragazzi, di età compresa tra i 18 e 22 anni, condividere per sei settimana uno scenario davvero particolare: quello di una caserma. Possiamo già svelarvi dopo si svolgerà la prima edizione del reality: si tratta della caserma di montagna a Levico Terme, comune italiano di 8 057 abitanti della provincia di Trento. Una location meravigliosa che vedrà i concorrenti vivere questa esperienza a stretto contatto con la natura.

Ma non finisce qui, visto che l’intento de La Caserma è quello di mettere a dura prova la cosiddetta “millennial generation” nota sui social, ma poco raccontata in tv. Si tratta di una prova non facile visto che solitamente la “millennial generation” è per lo più individualista e poco orientata a far gruppo.

La mission finale del reality è come sempre quello di emozionare, ma anche di mostrare al pubblico qualcosa di mai visto prima regalando ai protagonisti un’esperienza personale e formativa di crescita da non sottovalutare.