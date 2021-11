Mediaset punta su nuovi reality. Dopo l’acquisizione del reality La Talpa, a quanto pare l’azienda televisiva di Milano ha acquistato i diritti de La casa Fuerte. Il nuovo reality potrebbe andare in onda su Canale 5 nella prossima stagione tv 2022. Vediamo di cosa si tratta.

La Casa Fuerte: pronto a sbarcare in Italia il reality spagnolo

La Casa Fuerte è un reality che va in onda in Spagna. Mediaset ha acquistato i diritti da Telecinco, canale televisivo del Gruppo Mediaset Spagna. Telecinco è una delle prime Tv spagnole in termini di ascolti. Sono tanti i format televisivi di successo che la tv spagnola manda in onda, molti sono proprio dei reality show simili a quelli che vanno in onda anche in Italia, visto che è di proprietà sempre di Mediaset come detto.

Il format televisivo

Il format del reality La Casa Fuerte, consiste nel far vivere 7 coppie di personaggi famosi in una bellissima villa, dove concorrono in coppia. Alcune coppie vivranno comodamente nella stanze della villa e dovranno svolgere una serie di prove ogni giorno per ottenere denaro e accumularlo nella cassaforte della camera. Altre coppie vip saranno invece accampate nel giardino della villa e dovranno sfidare le coppie che vivono all’interno della casa per conquistare la loro stanza e rimanere quindi in gioco. Come in ogni reality che si rispetti, ogni settimana le coppie dovranno fare le loro nomination. Sarà poi il pubblico da casa a decretare chi sono i concorrenti espulsi dal gioco e, in finale, chi sono i vincitori.

La Casa Fuerte: quando andrà in onda

Al momento non è ancora nota la data della messa in onda del reality in Italia, ne il cast di coppie vip che prenderanno parte al gioco televisivo. Di certo c’è il fatto che nella prossima stagione televisiva, gli appassionati dei reality avranno l’imbarazzo della scelta, con il ritorno di una nuova edizione del reality-game La Talpa e la prima edizione del reality La Casa Fuerte. Altro reality spagnolo che potrebbe presto arrivare in Italia è Supervivientes.