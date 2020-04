La Casa di Carta 4 torna su Netflix con un nuovo ciclo di episodi dal 3 aprile 2020. La serie spagnola è in realtà composta da due stagioni; la prima stagione è stata divisa in due parti (diventate poi prima e seconda parte); la seconda è stata suddivisa in altre due parti (ovvero terza e quarta stagione). La Casa di Carta, che ha debuttato nel 2017, è diventata in breve tempo un vero e proprio fenomeno culturale, in grado di coinvolgere fan da ogni parte del mondo. La Casa di Carta, distribuita dalla rete spagnola Antena 3 nelle prime due stagioni, segue gli sviluppi di una rapina estremamente ambiziosa quanto originale: irrompere nella Fábrica Nacional de Moneda y Timbre di Madrid, far stampare migliaia di banconote e infine scappare con il bottino.

La Casa di Carta 4: la trama della quarta stagione

La Casa di Carta 4 riprende gli eventi della terza stagione. I destino di Lisbona e Nairobi sono appesi a un filo. Il Professore è convinto che la prima sia stata giustiziata, mentre la seconda lotta tra la vita e una morte. Intanto Rio e Tokio hanno distrutto un carro armato. La banda sta affrontando uno dei momenti più difficili di sempre e la presenza di un nemico tra i suoi stessi ranghi potrebbe ostacolare seriamente la riuscita del colpo.

La Casa di Carta 4 su Netflix: il cast e i personaggi

Tornano i protagonisti che già conosciamo: Álvaro Morte nei panni del Professore; Úrsula Corberó è Tokio; Pedro Alonso interpreta Berlino; Alba Flores è Nairobi; Itziar Ituño interpreta Lisbona; Miguel Herrán veste i panni di Rio; Esther Acebo è Stoccolma; Jaime Lorente è Denver; Darko Peric è Helsinki; Luka Peros è Marsiglia; Hovik Keuchkerian è Bogotá; e Rodrigo de la Serna interpreta Palermo.

Il corpo di polizia che cercherà di distruggere la Resistenza è interpretato da: Najwa Nimri nel ruolo dell’Ispettore Sierra; Fernando Cayo è il Colonnello Tamayo; Juan Fernández è il Colonnello Prieto; Fernando Soto è Angel; e Mario de la Rosa nel ruolo di Suárez. Nel cast de La Casa di Carta troviamo anche Pep Munné (interpreta il Governatore), Enrique Arce (Arturo Román), Kiti Manver (Mariví) e José Manuel Poga (Gandía).