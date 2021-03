Al Festival di Sanremo ha fatto commuovere Amadeus indovinando la sua canzone del cuore. Un bel colpo con cui Serena Rossi ha fatto da assist alla presentazione del suo programma “La canzone segreta” in onda da venerdì 12 marzo in prima serata.

La Canzone Segreta, parla Serena Rossi

Ieri mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione a cui oltre alla bella e brava attrice ha partecipato anche il direttore di Raiuno Stefano Coletta che per primo ha preso la parola spiegando come è nato questo progetto: “Canzone Segreta è un nuovo format che ho voluto subito. E’ stata una reazione epidermica quando Ilaria Dallatana me l’ha proposto. Eravamo già in tempo di pandemia. Poiché questo mio anno direttivo ha coinciso con tutto quello che stiamo vivendo, la cosa che mi faceva più soffrire era il fatto che, da molto tempo, su Rai 1, non venisse dato spazio al genere emotainment. L’epidemia, ancora di più, distanziava questo obiettivo. Fare emotainment in un momento in cui ci viene vietato anche lo stare insieme, era complicato. Canzone Segreta era il pretesto per portare in scena finalmente un emotainment. La canzone segreta, titolo che trovo molto bello, è un pretesto per raccontare la vita degli ospiti che conosceremo. Gli ospiti arriveranno in questo studio bellissimo anche per siglare un affetto profondo. Tutto si svolgerà attraverso il gioco della sorpresa. Le persone note hanno accettato di sedersi su una sedia bianca, moderna e sfavillante, non sapendo ciò che si troveranno di fronte. Hanno accettato in tanti perché questo tipo di meccanismo narrativo ha una forza suppletiva”.

Interviene poi una Serena Rossi visibilmente emozionata: “Sono qui perché ho lavorato sodo ma anche perché mi è stata data fiducia. Sarò sola in studio, per la prima volta, in prima serata, ma sola non sono. Mi sento coccolata, protetta, incoraggiata e sostenuta. E’ un programma fatto con amore. Ho detto di sì perché mi ci ritrovo tanto. Io vivo di emozioni e di musica. Mi sento molto a mio agio in questa cosa. Canzone Segreta è una carezza nel cuore e ne abbiamo tutti bisogno in questo momento”.

Serena Rossi non si sbilancia molto e a proposito delle sue canzoni segrete ci svela che sarà proprio lei a cantarle nel corso delle cinque puntate. Tra gli ospiti annunciati per il primo appuntamento dello show ci saranno Cesare Bocci, Veronica Pivetti, Carlo Conti, Luca Argentero. E poi Virginia Raffaele, Marco Tardelli e Franca Leosini. “L’ospite che mi ha più emozionato è stato Carlo Conti. Lui controlla sempre tutto e, invece, qui non ha potuto controllare niente”, ha rivelato Serena con il sorriso.

Proprio qualche giorno fa a conclusione del Festival di Sanremo, il direttore Coletta in conferenza stampa aveva fatto il nome di Serena Rossi come volto su cui puntare. Ad una domanda relativa alla conduzione per la prossima edizione della kermesse dopo l’abbandono di Amadeus e Fiorello, Coletta ha risposto: “Serena sarebbe una conduttrice fantastica. In questo momento sono molto concentrato su questo format perché le sta a pennello. Di Sanremo, ricominceremo a parlare tra un po’, facciamo sedimentare quello che è successo. Amadeus e Fiorello sono stati due eroi. Leggo tante cose e nessuna corrisponde a verità. Del prossimo Sanremo, dobbiamo ancora cominciare a parlare”.

Noi di SuperGuida Tv abbiamo chiesto al direttore Coletta se sulla base di alcune dichiarazioni rilasciate da Antonella Clerici qualche tempo fa è in previsione un format di sentimenti con gente comune: “Ho incontrato Antonella Clerici qualche giorno prima che scoppiasse la pandemia e avevamo pensato di portare in tv per la primavera un people show. Abbiamo dovuto rinunciare perché il lockdown ci ha portato a dover sospendere la programmazione. E’ un’idea su cui io e Antonella stiamo lavorando. Ho preferito riportarla in prima serata con “The Voice Senior” e devo ammettere che è stata un’operazione ben riuscita. Un people show, però, di questi tempi, avrebbe troppe limitazioni”, ha precisato.

E poi abbiamo rivolto una domanda a Serena Rossi riguardo la sua volontà di rivestire in futuro il ruolo di giudice in un talent: “Non credo di avere gli strumenti per essere un giudice. Potrei giudicare solo per quello che è il mio istinto. C’è ancora un po’ di strada da fare per avere quell’autorevolezza”. A conclusione della conferenza, Serena Rossi parla di canzoni legate ai momenti della sua vita e in particolare fa riferimento al suo primo amore: “Mi sono soffermata sul testo di una canzone per la prima volta quando ho ascoltato La canzone di Marinella di De André”.

