Arriva su Rai1 un nuovo show con al timone Serena Rossi, reduce già dal successo della fiction Mina Settembre, campione di ascolti sempre sull’ammiraglia Rai. Ora una nuova scommessa nell’intrattenimento RAI: la Canzone Segreta, nuovo varietà di Rai1 in onda da venerdì 12 marzo 2021.

La Canzone Segreta: il nuovo show tv di Rai1, con Serena Rossi da venerdì 12 marzo

Da venerdì 12 marzo arriva su Rai 1 un nuovo show con Serena Rossi, poliedrica attrice che passa dalla recitazione alla conduzione in un batter d’occhio. In collaborazione con Blu Yazmine, La Canzone Segreta andrà in onda da venerdì 12 marzo, per cinque prime serate.

La Canzone Segreta: come sarà strutturato lo show?

Ma come saranno strutturate le puntate del varietà? Che tipo di programma sarà? Presto detto: sarà un incontro tra emozione e musica, un mix televisivo che toccherà le corde del cuore e le note musicali. Ad ogni puntata degli ospiti d’onore, in tutto se ne alterneranno sette nelle cinque previste a cui sarà riservato un regalo inaspettato.

Si parte con una canzone segreta, che riecheggerà in studio dove ci sarà l’ospite della serata che attraverso le note della canzone stessa racconterà un po’ la storia che ruota intorno al brano: incontri, situazioni, momenti.

Serena Rossi, dopo Mina Settembre al timone dello show musicale di Rai 1

Al timone come già detto Serena Rossi, che non è nuova alla conduzione di programmi musicali. Con la Canzone Segreta si omaggeranno alcuni dei volti noti del mondo della tv, della musica, dello sport, pungolati dalle note del brano, che rievocheranno in loro dei particolari ricordi.

Una lente d’ingrandimento che guarderà dentro ogni personaggio che si farà conoscere anche in un ambito più intimo ed emotivo. L’ospite che accetta di partecipare si lascerà coinvolgere nel bene e nel male da ciò che la canzone gli evoca: può essere sorpresa, stupore, commozione, gioia. Insomma tutta la gamma d’emozioni dell’animo umano possono venire fuori.