La quarta ed ultima puntata de La Caccia Monteperdido, la fiction con protagonista Megan Montaner, è andata in onda su Canale 5 nella prima serata di domenica 1 dicembre 2019. Ecco il video Mediaset per rivederla per intero ed in replica online in streaming on demand. La fiction termina quindi la sua messa in onda e vi confermiamo che La caccia 2 si farà. La seconda stagione della fiction con Megan Montaner è già stata confermata e si intitolerà La caccia 2 – Tramuntana.