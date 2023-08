Nel 2016 Mel Gibson ritorna alla regia e lo fa alla sua maniera, ovvero con un film coraggioso, spettacolare, imponente e importante. Del resto, cosa aspettarsi dall’ideatore di un cult come The Passion? Stavolta l’argomento è la guerra, nello specifico i suoi orrori, e alla base c’è una storia vera che appassiona e commuove.

La battaglia di Hacksaw Ridge, che ha visto tornare in grande stile Gibson dietro la macchina da presa dopo un lungo periodo di pausa, va in onda nella prima serata di Rete4 Giovedì 10 Agosto: vi diciamo chi è l’uomo che ha ispirato la pellicola.

La battaglia di Hacksaw Ridge: la trama in breve e il cast

Il film è ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. Un obiettore di coscienza si arruola come volontario solo per soccorrere i feriti. All’inizio viene preso in giro e addirittura bullizzato dai compagni, ma tutto cambia quando, ad Okinawa, l’uomo, da solo e senza mai imbracciare un’arma, riesce a salvare ben 75 soldati.

Per quanto riguarda il cast, esso annovera, fra gli altri, Andrew Garfield, Teresa Palmer, Vince Vaughn, Sam Worthington, Hugo Weaving e Rachel Griffiths.

La storia vera dietro al film: chi era Desmond Doss

A metà strada fra biopic e war movie, La battaglia di Hacksaw Ridge racconta la vera storia di Desmond Doss, primo obiettore di coscienza ad essere premiato con la più alta onorificenza.

Nato in Virginia nel 1919 in una famiglia umile e fortemente religiosa, Desmond venne educato alla non violenza e al vegetarianesimo. Impiegato in un cantiere navale, nell’Aprile del 1942 il giovane volle arruolarsi per servire il suo Paese, ma al tempo stesso era deciso a non voler toccare un’arma e, meno ancora, ad uccidere qualcuno. Ai superiori non restò che indirizzarlo al reparto medico.

Prima vessato dai compagni, Doss si guadagnò la stima e il rispetto di tutti per il comportamento eroico adottato in diversi frangenti e, in particolare, nella battaglia di Okinawa, una delle più sanguinose dell’intero conflitto. Il coraggio mostrato in quella complicata e pericolosa situazione, gli valse la Medal of Honor, che il Presidente Truman gli consegnò personalmente nell’Ottobre del 1945.

Le violenze subite al fronte causarono a Desmond vari problemi di salute, da un forte dolore al braccio alla tubercolosi. Quest’ultima, a distanza di qualche anno, gli provocò a sua volta una grave disabilità dovuta alla perdita di un polmone e di cinque costole.

Tutto ciò comunque, non gli aveva impedito di sposarsi con Dorothy Pauline Schutte e di avere un figlio. Rimasto vedovo, nel 1993 tornò all’altare e visse con la seconda moglie tra la Georgia e l’Alabama. Doss è morto nel 2006.

La pellicola di Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw Ridge, è tratta da The Conscientious Objector, il documentario che Terry Benedict girò su Desmond nel 2004.