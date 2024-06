L’estate è alle porte e come sempre accade nella bella stagione, i palinsesti televisivi cambiano drasticamente. Da adesso fino a Settembre i più contenti saranno certamente i cultori del cinema d’antan, poiché i vecchi film saranno trasmessi in gran quantità e a cadenza quotidiana o quasi. Un’occasione per rivedere classici che piacciono sempre.

Uno di questi è La baia di Napoli, del 1960, che ha come protagonisti i nostri Sofia Loren e Vittorio De Sica e l’hollywoodiano Clarke Gable, niente meno che l’indimenticabile Rhett Butler di Via col vento. Va in onda nella prima serata di Sabato 15 Giugno su La7: di seguito tutto quello che c’è da sapere.

La baia di Napoli: la trama in breve e il cast

Un affascinante avvocato americano viene in Italia per sbrigare gli affari del fratello defunto. L’uomo conosce il nipote di una bellissima zia con la quale vive e decide di restare.

I protagonisti della pellicola sono, come anticipato, Vittorio De Sica, Sofia Loren e Clarke Gable, ma fanno parte del cast anche, fra gli altri, Marietto Angeletti, Paolo Carlini, Giovanni Filidoro e Claudio Ermelli.

Le principali curiosità sul film

La baia di Napoli è un film commedia del 1960 diretto da Melville Shavelson. Queste le principali curiosità sul suo conto: