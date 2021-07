Sabato 31 luglio 2021 in prima serata su Italia 1 torna il grande calcio. A sfidarsi per il Trofeo Luigi Berlusconi saranno Monza e Juventus.

Trofeo Luigi Berlusconi 2021, Juventus – Monza in prima serata su Italia 1

Torna dopo sei anni di assenza il Trofeo Luigi Berlusconi, dallo U-Power Stadium di Monza, la manifestazione di calcio voluta nel 1991 dall’allora presidente del Milan Silvio Berlusconi. In quegli anni, il leader di Forza Italia, aveva voluto onorare sul campo di calcio la memoria del padre Luigi, morto due anni prima. Per Berlusconi la sfida di allora avrebbe dovuto trasformarsi in un appuntamento fisso dell’estate calcistica. E così fu! Una sorta di antipasto prima dell’attesa del ritorno in campo della Serie A.

Inizialmente ogni anno la sfida avrebbe dovuto essere tra il Milan e una squadra italiana o straniera, salvo poi diventare tra il 1995 e il 2012 un match fisso: in campo, da una parte i rossoneri padroni di casa e dall’altra la Juventus.

Milan – Juventus: un classico delle sfide calcistiche per il Trofeo Luigi Berlusconi

Nonostante gli intenti iniziali, in cui il Milan avrebbe dovuto sfidare una squadra che nel corso della propria storia, avesse vinto almeno una Coppa dei Campioni oppure il suo equivalente sudamericano, la Coppa Libertadores, la formazione che ha sfidato con più frequenza – pressoché fissa – è stata la Juventus, grazie anche all’interesse mediatico che la sfida calcistica suscita.

Dopo un anno di pausa e altre due edizioni, nel 2014 e nel 2015 giocate dal Milan contro San Lorenzo e Inter, il trofeo ha avuto una battuta d’arresto, a causa del cambio proprietà del Milan.

Dal 2018, tuttavia, la famiglia Berlusconi ha acquistato il Monza, oggi ambiziosissima società di Serie B che ha sfiorato poche settimane fa la promozione in Serie A.

E così, dopo sei anni di assenza, il Trofeo Berlusconi ritorna, accolto questa volta dallo U-Power Stadium di Monza. La sfida si terrà sabato 31 luglio e sarà trasmessa in prima serata su Italia 1, la rete giovane del Biscione.

I brianzoli, guidati dal neo allenatore Giovanni Stroppa, sfideranno una big del calcio come la Juventus, che riaccoglie in panchina Massimiliano Allegri, l’allenatore vincitore di cinque scudetti consecutivi. Insomma, gli amanti del calcio si potranno dire soddisfatti di questa sfida ad armi pari.

Chi avrà al meglio? Non ci resta che sintonizzarci sabato 31 luglio in prima serata su Italia 1, per sapere chi porterà la vittoria a casa.

Ci sarà da divertirsi… Siete d’accordo?