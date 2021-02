In arrivo per il prossimo anno, un nuovo film dedicato alla storia di Lady D, ovvero la principessa Diana Spencer (suo cognome da ragazza). Il nuovo volto di Lady Diana è l’attrice Kristen Stewart che sul set, truccata e vestita come Lady D. ha una somiglianza impressionante.

La storia della “Principessa triste” è stata raccontata numerose volte, sia al cinema che in tv, ma stavolta ad interpretare il ruolo di Lady Diana è l’attrice Kristen Stewart e la chiave della storia è un episodio del matrimonio di Lady Diana e del principe Carlo: un weekend di Natale del 1991. I due erano già ai ferri corti e, tra storia e leggenda, pare che proprio in quei giorni nella mente di Diana maturò l’idea di rompere con il marito (cosa che avvenne l’anno successivo). Proprio a questa storia è dedicato il nuovo film su Lady D, che si intitola “Spencer” e che uscirà il prossimo anno.

First look at Kristen Stewart as Diana, Princess of Wales, in Pablo Larraín’s “SPENCER” pic.twitter.com/BMws8RKOxb — Films to Films 📽️🎬 (@FilmstoFilms_) January 27, 2021

Kristen Stewart da Twiligth a Lady Diana nel film Spencer

La regia del film è affidata al regista cileno Pablo Larrain. L’attrice, è nota al grande pubblico per essere stata una delle protagoniste più amate di tutti i tempi. Infatti è colei che ha il ruolo da protagonista nella saga Twilight dove presta il volto a (Isa)Bella Swan che si innamora di un vampiro, Edward Cullen, interpretato da Robert Pattinson.

Lo scorso giugno fu annunciato che sarebbe stata lei a vestire i panni della “Principessa Triste”, sul grande schermo, ed ora si rende noto che le riprese del film sono iniziate. L’attrice vestirà i panni di Lady Diana, interpretando tre giorni della vita di Diana Spencer, più precisamente quelli dell’ultimo Natale passato con il Principe Carlo nella tenuta di Sandrigham nel Norfolk.

Spencer: i momenti chiavi della fine del matrimonio tra Lady D e il Principe Carlo

E’ in occasione di questa festività che la Lady D deciderà di lasciare il marito l’anno successivo, e dire addio quindi al suo futuro ruolo di Regina. Il regista Larraìn ha voluto fortemente che fosse proprio Kristen Stewart a ricoprire il ruolo della principessa più amata del pianeta, e di lei dice: “capace di esprime fragilità e forza allo stesso modo, la sua sarà un’interpretazione stupefacente e intrigante allo stesso tempo”, e se è il regista a dirlo, possiamo crederci.