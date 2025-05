Radio Kiss Kiss è pronta a far ballare tutti con il suo tour estivo dal titolo ‘Kiss Kiss Way – we live. you play‘. Scopriamo insieme le cinque tappe e chi saranno i cantanti che saliranno sul palco.

Parte da Napoli il tour estivo di Radio Kiss Kiss

Per la prima volta, Radio Kiss Kiss arriva, in presenza, in cinque piazze italiane portando non solo la musica. Si tratta di un format innovativo che vuole coinvolgere il pubblico trasformando ogni data in un grande evento live che duri due giorni.

Un evento che mette insieme l’ascolto dei brani più amati del momento, con esibizioni dal vivo e intrattenimento. In ogni tappa infatti ci saranno un Palco Concerti, un Villaggio Kiss Kiss (con il Mega Gioco in scala 1:1) e la Casa Kiss Kiss. Qui ci saranno dirette radiofoniche live, DJ set esclusivi e Special performance, animazione dei talent di Radio Kiss Kiss, oltre che l’Area bar & lounge.

Si parte da Napoli, sabato 30 maggio 2025, per poi girare l’Italia.

Le cinque tappe del Kiss Kiss Way – we live. you play sono:

– Napoli: Piazza Plebiscito, il 30 e 31 maggio. Il concerto nella seconda serata dalle ore 20.00;

– Torino: Piazza Castello, 14 e 15 giugno. Il concerto nella seconda serata dalle ore 21.00;

– Corigliano Rossano il Palmeto, 28 e 29 giugno. Il concerto nella seconda serata dalle ore 21.00;

– Baia Domizia, 11 e 12 luglio. Il concerto nella seconda serata dalle ore 21.00;

– Golfo Aranci, 26 e 27 luglio. Il concerto nella seconda serata dalle ore 21.00.

I concerti sono gratuiti. Tutte le informazioni su come partecipare, sul sito di Radio Kiss Kiss.

I cantanti che si esibiranno nelle cinque tappe

Sul palco del Kiss Kiss Way – we live. you play saliranno nel corso delle cinque tappe oltre 70 artisti:

Aka 7Even, Aiello, Alessandra Amoroso, Alex Wyse, Alexia, Anna Tatangelo, Annalisa, Antonia, Baby K, Benji e Fede, Big Mama, Bnkr 44, Boomdabash, Bresh, Capo Plaza, Carl Brave, Cioffi, Clara, Clementino, Coma Cose, Dani Faiv, Eiffel 65, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Federica Abbate, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fred de Palma,

Gabry Ponte, Gaia, Ghali, Gigi D’Alessio, Grelmos, I Desideri. E ancora Il Tre, Joan Thiele, Joshua, Lda, Leo Gassmann, Les Votives, Levante, Luk3, Marco Masini, Michele Bravi, Mida, Napoleone, Nicolò, Noemi, Olly, Paola Iezzi, Petit, Planet Funk, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sal da Vinci, Sangiovanni, Sarah Toscano, Senza Cri, Serena Brancale, Settembre, Shablo, Sissi, Skunk Anansie, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolors, Tiromancino, Tormento, Tredici Pietro, Trigno, Tropico, Venerus, Willy Peyote.

I Les Votives, hanno reinterpretato in chiave “chic rock” la sigla ufficiale del tour Kiss Kiss Way–we live. you play e saranno presenti ad ogni tappa. Presenti anche ex allievi di Amici 24 come Antonia, Trigno e Nicolò. Daniele Doria, vincitore del talent, è nel corpo di ballo.

I cantanti a Napoli

Radio Kiss Kiss ha annunciato i nomi dei primi cantanti che saranno presenti nella tappa di Napoli, a Piazza del Plebiscito. Si tratta di:

Benji e Fede, Bnkr 44, Carl Brave, Clara, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, GabriPonte, Joan Thiele, Les Votives, Noemi, Olly, Planet Funk, Rose Villain, Sarah Toscano,Serena Brancale, Settembre, Skunk Anansie, Sophie and the Giants, Tananai e Tropico.

L’intero show sarà trasmesso su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss tv, canale 58 del digitale terrestre. Inoltre lo spettacolo sarà integralmente registrato per la realizzazione di

due speciali da 120 minuti, in onda su TV8, Sky Uno e NOW tra la fine di luglio e la prima

settimana di agosto.