Una rivisitazione in chiave dark delle vicende ambientate alla corte di re Artù. Così si potrebbe riassumere King Arthur – il potere della spada, film del 2017 diretto da Guy Ritchie (ex marito di Madonna), che arriva stasera in tv a partire dalle 21:20 su Italia Uno. Un film avventuroso, intriso di magia e di mistero, un film che coniuga la tradizione delle saghe cavalleresche al puro intrattenimento. Un film che, nonostante le buone premesse iniziali, non ha mai convinto la critica fino a fondo. Tanto è vero che è sfumata l’idea di realizzare un franchise legato ai cavalieri della Tavola Rotonda.

King Arthur, di cosa parla il film: la trama

Charlie Hunnam, divo indiscusso dal fascino seducente e reso celebre grazie alla serie tv di Sons of Anarchy, veste i panni di un giovane Re Artù, costretto a salire sul trono per cercare di fronteggiare e sconfiggere le forze magiche aleggiano sul regno. Dopo la morte di Re Uther Pendragon, l’unico sopravvissuto al potere e dall’esercito di Morderd è un giovane Artù, il quale deve traghettare il regno verso nuove sfide.

Sorretto dai suoi fedeli amici, Artù inizia un lungo percorso di crescita per arrivare a sconfiggere il malvagio Vortigen (Jude Law), ma l’impresa pare impossibile. Solo la forza della spada è l’unico strumento necessario per vincere una battaglia persa in partenza, ma niente è facile come sembra.

King Arthur, recensione e curiosità: i sei film mai realizzati sul mito di Excalibur

Curato dal punto di vista della sceneggiatura ma non dei contenuti, King Arthur è un film visionario che non implode mai. Convince per quel suo ritmo serrato e per una narrazione che esplora i miti e le leggende di Rea Artù, ma non riesce a compiere il vero salto di qualità. Con un budget di 175 milioni di dollari, ha incassato solo 140 milioni di dollari risultando, in sostanza, un flop dal punto di vista commerciale.

Infatti, questo doveva essere il primo di sei capitoli incentrati sulla vita dei cavalieri della Tavola Rotonda, ma l’insuccesso non ha invogliato la Warner Bros. a investire su altri lavori. L’ex calciatore David Beckham compare in un cameo nella parte dello Sfregiato, una guardia che protegge la spada di Excalibur da chi tenta di estrarla dalla roccia.

In Italia il film arriva nel maggio del 2017, ma rispetto al resto del mondo, totalizza un buon consenso da parte del pubblico, anche se la critica non ha accolto positivamente la rivisitazione di Guy Ritchie.