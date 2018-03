Kilimangiaro puntata speciale trasmessa domenica 1 aprile 2018 su Rai Tre in prima serata. Si festeggia la Pasqua con un appuntamento particolare del programma di Rai 3: la puntata finale del Borgo dei Borghi 2018. Per quest’anno Storie Maledette di Franca Leosini si ferma, dopo la trasmissione di domenica 25 marzo.

Kilimangiaro in prime time la domenica di Pasqua

Rai 3 ha messo nel palinsesto ufficiale di domenica 1 aprile 2018 la trasmissione che tratta di viaggi e culture diverse che Camila Raznovich conduce egregiamente.

Anche quest’anno il “Kilimangiaro” – che come consuetudine ha attraversato per tutta la stagione in lungo e largo la nostra penisola in cerca dei borghi più affascinanti e caratteristici d’Italia – vuole decretare in una puntata speciale quale sia il più bello. E per farlo ha chiesto ancora una volta il vostro aiuto.

Per la realizzazione del programma è stato chiesto ancora una volta l’aiuto del pubblico sul web, che ha votato il vincitore tra i 20 borghi presentati nel tour.

Il Borgo dei Borghi, domenica alle 21.25

Sarà proprio domenica 1 aprile 2018, alle ore 21.25, che verremo a sapere chi sarà premiato come Il Borgo dei Borghi, tra i 20 partecipanti alla disputa.

Nell’edizione 2018 di Kilimangiaro sono arrivati in finale: Altomonte che rappresenta la Calabria, Bagnoli del Trigno per il Molise, Barolo in Piemonte.

Inoltre Bevagna per l’Umbria, Bobbio come rappresentante dell’Emilia Romagna, Castroreale per la Sicilia, Furore che rappresenta la Campania.

Ed ancora altri Borghi tra i più belli di Italia in finale sono: Gradara per le Marche, Monte Isola rappresentante della Lombardia, Noli per la Liguria, San Giorgio di Valpolicella per quanto riguarda il Veneto.

Infine Sesto al Reghena per il Friuli Venezia Giulia, Stintino che si trova in Sardegna, Tursi per la Basilicata e Vigo di Fassa in rappresentanza del Trentino Alto Adige.

Alla riscoperta della tradizione

Ognuno di questi paesi ha una tradizione da ricordare, la bellezza ed il sapore che si tramanda di generazione in generazione. Bellezze più o meno conosciute dell’Italia, meta di turismo continuo durante tutto l’anno.

In seguito dopo il programma culturale che ci ha fatto conoscere il nostro paese, il prime time di Rai 3 trasmetterà Sono innocente. Sarà esattamente dall’8 aprile 2018 che tornerà la seconda programmazione stagionale del lavoro di Alberto Matano.

Si parlerà nel programma di gente italiana vittima di qualche errore giudiziario, che per questo motivo hanno scontato una pena in carcere, pure essendo innocenti.

Nell’attesa ringraziamo Kilimangiaro che ci ha fatto scoprire tante bellezze sconosciute, del resto l’Italia ne è ricca, non credete?