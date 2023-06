Estate – stagione di viaggi – e per chi non ha la fortuna di poter partire davvero, viene in soccorso Kilimangiaro-Il viaggio che verrà, la cui puntata numero uno andrà in onda Domenica 4 Giugno in prima serata (inizio 21.20 circa) su Rai Tre. Tante le novità nel format di quest’anno: vi sveliamo tutto di seguito.

Kilimangiaro 2023: conduttrice, puntate e quando va in onda

Ancora una volta al timone di Kilimangiaro-Il viaggio che verrà troviamo la brava Camila Raznovich, che ci porterà alla scoperta di mondi lontani senza bisogno di doverci spostare dal divano di casa. Si prevedono in tutto 6 puntate del programma, sempre nella prima serata della Domenica su Rai Tre. Anche se il tema centrale della trasmissione resta come sempre il viaggio, stavolta ci aspettano interessanti novità.

Le novità di quest’anno, gli ospiti e l’omaggio a Leonardo

La prima e più evidente novità dell’edizione 2023 di Kilimangiaro-Il viaggio che verrà, è che si trasmetterà da un nuovo studio di Milano. Dunque scenografia completamente rinnovata e grafica inedita, una ventata di freschezza che di certo non dispiacerà ai telespettatori.

In ciascuna delle 6 puntate previste inoltre, la Raznovich sarà affiancata da un ospite famoso in un campo specifico. Ci saranno, ad esempio, il velista Giovanni Soldini, il botanico di fama mondiale Stefano Mancuso e il campione del mondo di apnea Umberto Pelizzari.

Inoltre, anche se si viaggerà verso mete lontane toccando, fra gli altri, Polinesia, Caraibi e Canada, un posto d’onore in questa edizione di Kilimangiaro-Il viaggio che verrà sarà riservato a Milano. Un omaggio che Camila Raznovich ha voluto fare alla sua città.

Si esploreranno in particolare, i luoghi e gli aspetti meno conosciuti del capoluogo lombardo e, principalmente, quelli nei quali Leonardo Da Vinci ha maggiormente lasciato il segno. Cosa ne dite, è abbastanza per non perdersi questa nuova edizione di Kilimangiaro-Il viaggio che verrà?