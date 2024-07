Uscirà il prossimo 20 settembre il nuovo album della cantante Katy Perry. Un progetto musicale che l’artista ha voluto intitolare 143. Nonostante all’uscita dell’album mancano ancora due mesi, a destare curiosità nel popolo della rete, soprattutto in Italia, sono alcune immagini, tra cui la cover del disco, pubblicate dalla cantante. In molti hanno infatti notato come le immagini riprendono il concept dell’album di Annalisa.

Katy Perry annuncia l’album “143”: cover e foto riprendono l’album di Annalisa

Lo scorso mese di marzo, Annalisa si trova a Los Angeles, dove è stata premiata dalla Billboard con il premio Global Force per la sua influenza musicale in Italia e non solo. In quell’occasione la cantante ha incontrato Katy Perry. A testimonianza del loro incinte c’è una bellissima foto pubblicata proprio da Annalisa.

Le parole di Annalisa a Katy Perry

Quando Annalisa ha pubblicato le foto della serata della premiazione, ha voluto ringraziare Katy Perry «per le sue parole» non svelando, però, che cosa le avesse detto la popstar. In una recente intervista, la cantante ha reso noto il “mistero”: «Ho voluto farle i complimenti. Le ho raccontato che la ammiro da tanto e lei mi ha detto che sul palco ho parlato molto bene in inglese».

Il discorso di Annalisa

In quell’occasione, subito dopo la premiazione, Annalisa ha tenuto un bellissimo discorso dove raccontava l’emozione di quel momento:

“È un onore per me condividere questa serata con grandi artiste che ammiro tanto e che sono uno dei motivi per cui anch’io sono un artista. Vi racconterò in poche parole chi sono attraverso tre delle mie ultime canzoni. La prima, Bellissima, rappresenta il momento in cui ho iniziato a usare la luce per parlare di ombre e delusioni, senza paura e senza vergogna. La seconda, Mon Amour, parla della libertà dell’amore. Possiamo dire che è una canzone di lotta contro ogni discriminazione. Questa canzone ha riportato, dopo anni, una donna al primo posto nella classifica dei singoli in Italia. La terza, Sinceramente, è una lettera d’amore, ma il messaggio da condividere alla fine è più profondo: rivendico i miei sogni, il mio modo di vivere, i miei obiettivi, i miei spazi. Sono tua solo se sono libera”.