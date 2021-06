Katia Ricciarelli concorrente al Grande Fratello Vip? L’indiscrezione

Katia Ricciarelli potrebbe essere una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6. Le voci sull’arrivo de soprano nella casa più spiata d’Italia circolano da giorni, ma solo oggi arriva qualche conferma in più. La macchina del Grande Fratello Vip è già in moto e a condurla, ancora una volta, ci sarà Alfonso Signorini.

Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 6

Stando a quanto riportato dal giornalista Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi, sembra che tra i nuovi coinquilini della casa per la sesta edizione vip del programma di Canale 5 ci sarà la cantante lirica Katia Ricciarelli. Tutto pronto, “mancano ormai pochi giorni alla firma“, il soprano più famoso d’Italia, oggi 75enne, sarebbe entusiasta per questa nuova esperienza. Per la Ricciarelli sarebbe la sua seconda esperienza in un reality show, dopo quella del 2006 a La Fattoria.

GFVIP 6: le nuove opinioniste

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un’altra grande novità della prossima edizione del Grande Fratello Vip: l’arrivo di due nuove opinioniste. A commentare dallo studio, la vita degli inquilini nella casa di Cinecittà saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Adriana Volpe dopo l’esperienza a «Ogni Mattina», è pronta a tornare alla corte di Signorini, che due anni fa l’ha voluta tra i concorrenti della casa. L’ex conduttrice de «I Fatti Vostri» fu costretta a ritirarsi dopo che il suocero si ammalò gravemente di Covid (l’uomo morì pochi giorni dopo).

Sonia Buganelli moglie di Paolo Bonolis, è un’imprenditrice nel mondo della moda, ha creato la linea di abbigliamento Adele Virgy, con capi ispirati ai disegni dei suoi figli. Nel 2005 ha fondato l’agenzia di talent scounting SDL, una delle più importanti per i casting televisivi, teatrali e cinematografici. Dal 2016, Sonia Bruganelli conduce su SDL Tv, la trasmissione di approfondimento culturale I libri di Sonia, dallo scorso dicembre, il programma è disponibile anche su TimVision.