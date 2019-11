Kalon Rae passa da The Voice Uk a Tu sì que vales. Il cantante – originario della provincia di Salerno ed il cui vero nome è Roberto Angrisani – ha partecipato come concorrente alla puntata di ieri sera, sabato 30 novembre 2019. In studio, l’interprete – arcobaleno si è esibito sulle note della canzone “Overjoyed” di Stevie Wonder e ha sorpreso (quasi tutti) i presenti con la sua spettacolare voce. Inoltre, il ragazzo, tornato in Italia dopo la decisione di lasciare il Belpaese, ha raccontato a tutti la sua storia personale: un vero e proprio esempio di vita. Ecco il video Witty tv e Mediaset per rivedere l’esibizione in streaming on demand.