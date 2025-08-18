Un doppio inganno ai danni di Sarp verrà a galla nei prossimi episodi della soap La forza di una donna. L’uomo sconvolto dopo aver scoperto che Bahar e i figli sono vivi, e che nella tomba c’è in realtà sua madre Julide.

Anticipazioni turche La forza di una donna: Sarp indaga

Il sospetto che Piril e Suat possano avergli mentito non abbandonerà Sarp, che nel corso dei prossimi episodi sarà sempre più determinato a scoprire la verità su Bahar e i suoi figli. Sono davvero morti tutti in un incendio, come i due gli hanno raccontato? In preda al dubbio, l’uomo interrogherà Enver, che però non gli rivelerà nulla, almeno apparentemente.

Sebbene il marito di Hatice si guarderà bene dal metterlo al corrente del fatto che Bahar e i suoi figli non sono morti, commetterà qualche errore che insospettirà Sarp. Non solo l’uomo parlerà di incidente (e non di incendio), ma lo inviterà anche a lasciare l’ex moglie in pace.

Tutto questo non farà che ingigantire i sospetti di Sarp, che a quel punto deciderà di indagare da solo.

News La forza di una donna: Sarp va al cimitero e scopre l’inganno

Determinato ad accertarsi se Bahar e i suoi figli sono davvero sepolti in quella tomba, Sarp si recherà al cimitero “armato” di una pala e si metterà a scavare. Dopo aver dissotterrato la bara la aprirà e resterà senza fiato: non solo non troverà i corpi dei suoi cari, ma scoprirà che la bara racchiude il corpo di sua madre Julide.

Ma non era fuggita? Per giustificare la scomparsa improvvisa della donna, Piril le aveva detto che era scappato dopo aver tentato di togliere la vita ai bambini, ma ovviamente si sarà trattato di una bugia. Mentre Piril giustificava così la scomparsa di Julide, Suat provvedeva a farla seppellire nella tomba vuota di Bahar, convinta che il cadavere così non potesse mai essere ritrovato.

Ma il destino avrà scritto un finale diverso, e Suat sarà tutt’altro che al sicuro.

Sarp pronto a vendicarsi su Suat nelle prossime puntate La forza di una donna

Il dolore per la scoperta della morte della madre si unirà alla consapevolezza che tutti lo avranno ingannato fino a quel momento, e Suat non riuscirà a trattenere il pianto. L’uomo sarà assalito dalla tentazione di vendicare sua madre, e si recherà da Suat.

Giunto alla villa si scaglierà contro il suocero, e solo l’intervento di Munir riuscirà a scongiurare il peggio. Sarp picchierà Suat, chiedendogli dove si trovino Bahar e i suoi figli, e quando quest’ultimo dichiarerà di non sapere nulla estrarrà una pistola, pronto a fare fuoco contro il suocero. L’arrivo di Munir però, costringerà Sarp alla fuga.

Suat sar ormai al sicuro, oppure il desiderio di vendetta del genero per il doppio inganno sarà solo rimandato? Se siete curiosi di scoprire qualcosa di più, continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Kadin.