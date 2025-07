Scoperta choc nelle prossime puntate della soap turca La forza di una donna (Kadın). Bahar avrà tra le mani il telefonino del marito deceduto e, presa dalla nostalgia, si tufferà tra i ricordi guardando le foto nello smartphone. Poi però la sua attenzione sarà catturata dai messaggi, e qui farà una scoperta sconcertante. Chi era la misteriosa donna a cui Sarp scriveva sms così intimi?

Trame future La forza di una donna: Bahar legge gli sms di Sarp

“Se vuoi davvero scoprire qualcosa in più sulla misteriosa morte di Sarp, forse puoi trovare qualcosa nei messaggi“. Le parole di Yeliz risuoneranno nella mente di Bahar, spingendola a sbirciare tra gli sms che il marito aveva inviato poco prima di morire.

Se la donna cercava una risposta che potesse far chiarezza sulla sua morte in quei messaggi, resterà delusa. Tuttavia – proprio grazie a questi – farà una scoperta sconvolgente: Sarp la tradiva!

Bahar troverà infatti dei messaggi intimi inviati a un numero sconosciuto: chi era la donna che aveva conquistato il cuore di suo marito? La vedova penserà che non sia difficile scoprirlo, e non esiterà a fare quel numero. Tuttavia la persona che le risponderà dichiarerà di non aver mai conosciuto Sarp e – davanti all’insistenza della donna – le rivelerà di avere avuto quel numero da Şirin.

Bahar sconvolta nelle prossime puntate La forza di una donna

La rivelazione della sconosciuta getterà Bahar in una profonda depressione. Non solo la donna dovrà accettare il fatto che il marito defunto la tradiva, ma anche che lo faceva con la sua sorellastra.

Ripensando agli eventi, Bahar si chiederà come non abbia potuto accorgersene prima. La nuova scoperta getterà la protagonista – già in condizioni di salute precarie – in una depressione profonda dalla quale sembrerà davvero difficile uscire. La consapevolezza che l’uomo che avrà sempre amato, l’abbia tradita e ingannata, le apparirà come un peso enorme, al quale si aggiungerà quello legato alla consapevolezza che sarà stata proprio la sorellastra a pugnalarla alle spalle.

Riuscirà a superare anche questa difficilissima prova? Se volete scoprire con noi l’evolversi di questa storyline continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news La forza di una donna.