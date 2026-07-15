Boing amplia la propria offerta televisiva dedicata al pubblico dei bambini e delle famiglie. A partire dal 15 luglio 2026, K2 e Frisbee entrano nel portfolio editoriale di Boing S.p.A., la joint venture costituita da RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery.

I due canali si affiancano così a Boing, Boing Plus e Cartoonito, rafforzando una proposta televisiva gratuita pensata per accompagnare bambini e ragazzi nelle diverse fasi della crescita.

L’operazione consolida ulteriormente la partnership tra Mediaset e Warner Bros. Discovery, che confermano un impegno di lungo periodo nella produzione e distribuzione di contenuti per l’infanzia accessibili gratuitamente.

Quali canali fanno parte del portfolio di Boing?

Con l’ingresso di K2 e Frisbee, il portfolio editoriale di Boing S.p.A. comprende cinque canali televisivi dedicati al pubblico kids e family:

Boing;

Boing Plus;

Cartoonito;

K2;

Frisbee.

L’ampliamento consente alla società di diversificare maggiormente programmi, generi, linguaggi e fasce di pubblico, proponendo contenuti adatti sia ai bambini più piccoli sia ai ragazzi.

K2 e Frisbee sono marchi già conosciuti dalle famiglie italiane e il loro ingresso nel perimetro di Boing completa un’offerta che punta a diventare sempre più centrale nel settore dell’intrattenimento gratuito per l’infanzia.

La dichiarazione di Pier Silvio Berlusconi

“Abbiamo raggiunto un accordo, molto atteso e voluto da entrambe le parti, per far entrare anche K2 e Frisbee a pieno titolo nella joint venture. Allarghiamo quindi la nostra offerta con due nuovi canali per bambini, che rientrano sotto il cappello Mediaset insieme a un socio molto prestigioso”.

Cosa cambia per K2 e Frisbee?

K2 e Frisbee entrano ufficialmente nel portfolio della joint venture tra RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery. I canali saranno quindi inseriti in un progetto editoriale più ampio insieme a Boing, Boing Plus e Cartoonito.

L’obiettivo dichiarato è rafforzare Boing come una delle principali destinazioni italiane per l’intrattenimento di bambini e famiglie, mantenendo una programmazione gratuita, sicura e adeguata alle diverse fasce d’età.

L’annuncio non riguarda soltanto la televisione lineare. La strategia dei due gruppi prevede infatti una crescente integrazione tra i canali tradizionali e i servizi digitali on demand.

Mediaset e Warner Bros. Discovery rafforzano la partnership

RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery collaborano attraverso Boing da oltre vent’anni. La partnership è nata con la missione di rendere disponibili al maggior numero possibile di famiglie contenuti gratuiti, diversificati e accessibili.

L’ingresso di K2 e Frisbee rappresenta una nuova fase di questa collaborazione e conferma la volontà dei due gruppi di continuare a investire nel settore kids, nonostante la trasformazione delle modalità con cui bambini e ragazzi guardano cartoni animati, serie e programmi di intrattenimento.

La nuova offerta punta infatti a essere disponibile su più dispositivi, affiancando alla televisione tradizionale una fruizione digitale semplice e immediata.

Boing punta sull’app gratuita e sui contenuti on demand

Un ruolo centrale continuerà a essere svolto dall’offerta digitale di Boing. La società ha confermato il proprio investimento in un’app gratuita, progettata per permettere alle famiglie di rivedere i contenuti preferiti senza dover effettuare una registrazione.

L’obiettivo è creare un’esperienza complementare tra televisione lineare e contenuti on demand, consentendo agli utenti di accedere alla programmazione attraverso differenti schermi e modalità di visione.

La semplicità di utilizzo, la gratuità e la sicurezza dei contenuti restano gli elementi principali della strategia digitale della società.

Confermati i vertici di Boing S.p.A.

Nell’ambito del rafforzamento della joint venture sono stati confermati anche i ruoli di vertice di Boing S.p.A.

Silvio Carini, in rappresentanza di RTI Mediaset, mantiene l’incarico di Presidente della società, mentre Marcello Dolores, espressione di Warner Bros. Discovery, resta Amministratore Delegato.

Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Warner Bros. Discovery Southern Europe, ha sottolineato come l’ampliamento della joint venture testimoni la solidità della collaborazione con Mediaset e la condivisione di una strategia di lungo periodo per lo sviluppo dei contenuti rivolti ai più giovani.

Secondo Araimo, l’integrazione di K2 e Frisbee contribuirà a sostenere ulteriormente la proposta editoriale di Warner Bros. Discovery dedicata ai bambini e alle famiglie.

Marcello Dolores: «Un’importante evoluzione del progetto»

Marcello Dolores, Amministratore Delegato di Boing, ha definito l’ingresso di K2 e Frisbee un’importante evoluzione del progetto condiviso da Warner Bros. Discovery e Mediaset.

L’operazione dimostra, secondo Dolores, la fiducia che i due azionisti continuano a riporre nella società e permette di affiancare agli storici marchi Boing e Cartoonito due canali già prestigiosi e riconosciuti dal pubblico più giovane.

Il nuovo portfolio rafforzerà quindi il posizionamento di Boing come editore di contenuti gratuiti, sicuri e di qualità, accessibili attraverso la televisione e le diverse piattaforme digitali.

Boing diventa un polo sempre più importante per l’intrattenimento kids

L’integrazione di K2 e Frisbee rappresenta uno dei cambiamenti più rilevanti nel panorama italiano dei canali televisivi gratuiti dedicati ai bambini.

Riunendo cinque marchi conosciuti dal pubblico, Boing S.p.A. punta a costruire un’offerta capace di raggiungere fasce d’età differenti e di rispondere alle nuove abitudini di visione delle famiglie.

La televisione lineare resterà centrale, ma sarà affiancata da un ecosistema digitale sempre più sviluppato, nel quale contenuti, episodi e programmi potranno essere seguiti gratuitamente e su più dispositivi.