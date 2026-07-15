Ascolti tv di martedì 14 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Mondiali 2026 Francia-Spagna” contro “Mio figlio“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 14 luglio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Mondiali 2026 Francia-Spagna vs Mio figlio | Auditel del 14 luglio 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Mondiali 2026 Francia-Spagna” contro “Mio figlio”. Chi ha vinto?

Rai 1: Mondiali 2026 Francia-Spagna, la partita di semifinale dei Mondiali FIFA 2026 ha incollato alla tv 8.559.000 spettatori pari allo 48.2% di share.

Su Rai 2: Storie al bivio di sera, il programma di interviste di Monica Setta ha fatto compagnia a 435.000 spettatori pari allo 3.2% di Audience.

Rai 3: E’ andato tutto bene, il film del 2021 scritto e diretto da François Ozon ha coinvolto 412.000 spettatori con il 2.4% di auditel.

Rete 4: Il pesce innamorato, il film del 1999 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni ha divertito 427.000 telespettatori pari ad uno share dello 2.6%.

Canale 5: Mio figlio, il film turco del 2018 diretto da da Bora Egemen ha emozionato 1.386.000 spettatori con uno share del 10.2%.

Italia 1: Mamma ho preso il morbillo, il film del 1997 diretto da Raja Gosnell, terzo capitolo della saga di Home Alone ha strappato un sorriso a 607.000 spettatori con il 3.7%.

La7: Insider – Dentro la verità, il film del 1999 co-scritto, diretto e co-prodotto da Michael Mann con Al Pacino ha tenuto col fiato sospeso 303.000 spettatori e il 2.2% di share.

Tv8: Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game Sky Original condotto da Fabio Caressa ha incuriosito 210.000 spettatori con il 1.3% di share.

Nove: Save the Dating – Amori in corso, la stand-up comedy incontra il dating in un format con protagonisti Marta e Gianluca ha interessato 321.000 spettatori (pari al 2% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : NON IN ONDA ;

: ; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.881.000 spettatori con il 21.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 14 luglio 2026

RAI 1

Capri : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con l’0.00% nella parte chiamata Start dalle 16:12 alle 17, 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 17 alle 17:36 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:36 alle 18:43.

CANALE 5