Juventus-Milan in chiaro su Dazn: quando vedere il big match e come fare

Sarà Juventus-Milan la prima partita dell’anno di Serie A trasmessa gratuitamente su Dazn. Il big match tra le due squadre, che sono divise in classifica da tre punti, si giocherà nel 21esimo turno di campionato. Scopriamo insieme quando è in programma e come fare per vederla.

Juve-Milan streaming in chiaro su Dazn: il match in programma per il 21 esimo turno di Serie A

Torna l’appuntamento con una partita del massimo campionato in chiaro su Dazn. Dopo Milan-Napoli, trasmessa lo scorso ottobre, ora un’altra gara dei rossoneri sarà visibile senza abbonamento. Sabato 18 gennaio 2025, sarà infatti possibile vedere Juventus-Milan, rivincita della semifinale di Supercoppa Italiana. La sfida è in programma alle ore 18 all’Allianz Stadium.

La telecronaca del match sarà affidata a Pierluigi Pardo, accompagnato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni, mentre in campo ci sarà Massimo Ambrosini. Il pre-partita inizierà alle 17 e a seguire ci sarà il post-partita direttamente da bordocampo. Juventus-Milan è uno dei match trasmessi in chiaro che fanno parte del pacchetto “Try and Buy” dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma di live streaming che offre la trasmissione gratuita di un numero massimo di 5 gare di Serie A a stagione.

Come vedere la partita gratuitamente

Non occorre quindi essere abbonati a Dazn per vedere Juventus-Milan. Basta andare sul sito o scaricare l’app e registrarsi gratuitamente. Dopo aver inserito il proprio indirizzo e-mail, basterà aprire la home della piattaforma dalla propria smart Tv, sul proprio telefonino o tablet.

Per registrarsi da desktop/mobile, basta andare sul sito di Dazn, selezionare la gara in home page e inserire la tua e-mail per vedere la partita, incluso il pre e post partita. Da smart tv, scaricare l’applicazione dalla tua tv, clicca su ‘Guarda Gratis’, inquadra il QR Code con lo smartphone e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, il pre e post-partita. Se la tv non supportaa la registrazione tramite QR Code, basta registrarsi da desktop/mobile.

La visione gratuita e in diretta delle partite di Serie A Enilive sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti, si consiglia quindi di scaricare Dazn qualche giorno prima del match.