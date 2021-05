Jupiter’s Legacy su Netflix: trama e cast della serie tv

Tratta dal fumetto di Mark Millar e Frank Quitely, Jupiter’s Legacy racconta la storia di una famiglia di supereroi che daranno il via a uno scontro generazionale. La serie, composta da otto episodi, è disponibile sulla piattaforma Netflix il 7 maggio.

Jupiter’s Legacy su Netflix: la trama della serie tv

Negli anni ’30 la prima generazione di supereroi salì alla ribalta dopo aver ricevuto i poteri. Avanzando rapidamente fino ai giorni nostri, gli eroi originali sono venerati come il gruppo più anziano e più potente. Nel corso della loro carriera si sono messi al servizio del popolo americano supportandoli fino alla Seconda Guerra Mondiale. Quando decidono di ritirarsi per lasciare ai loro figli il posto, iniziano a crescere delle tensioni. Le nuove generazioni non sono pronte a sostituire la vecchia guardia, sia per inadeguatezza che per senso di abbandono. I nuovi eroi saranno all’altezza dei loro padri? O il peso dell’eredità graviterà sulle loro spalle? La storia è raccontata dagli anni ’30 fino ai giorni nostri.

Jupiter’s Legacy su Netflix: il cast e i personaggi

Protagonista della serie è Josh Duhamel nei panni di Sheldon Sampson, leader leggendario del team di supereroi noto come The Union, che cerca di adattarsi al mondo attuale; Ben Daniels è Walter Sampson/Brainwave, il fratello maggiore di Sheldon, intelligente e astuto, non ha paura di sporcarsi le mani; Leslie Bibb è Grace Sampson/Lady Liberty, moglie di Sheldon e madre di Chloe e Brandon, è una degli eroi più forti del pianeta;

Elena Kampouris è Chloe Sampson, figlia ribelle di Sheldon e Grace che si oppone a tutto ciò che i suoi genitori hanno giurato di proteggere; Andrew Horton è Brandon Sampson/Paragon, figlio destinato a vestire un giorno i panni del padre, si sta allenando per essere il migliore; Mike Wade è Fitz Small, ex supereroe che dopo il suo infortunio resta ancora un membro prezioso della squadra; Kara Royster interpreta il ruolo di Ghostbeam;

Matt Lanter è George Hutchene, ex migliore amico di Sheldon ed ex alleato di The Union, da quando gli ha voltato le spalle è diventato un supercriminale.