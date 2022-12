Tutto pronto per lo Junior Eurovision Song Contest 2022. La kermesse canora che richiama l’Eurovision Song Contest, riservata solo ai giovani cantanti sotto i 14 anni. Ecco tutto quello che c’è da sapere: data di messa in onda, conduttori e sopratutto chi rappresenterà l’Italia?

Junior Eurovision Song Contest 2022, conduttori e quando su Rai1

Domenica 11 dicembre 2022 dalle ore 15.50 appuntamento con la kermesse canora Junior Eurovision Song Contest, l’edizione del festival dell’Eurovision riservata ai cantanti al di sotto dei 14 anni. A presentare la kermesse canora dall’Arena Demircian di Yerevan, in Armenia saranno Francesca Fialdini e Mario Acampa. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai1, ma anche RaiPlay. Lo slogan della ventesima edizione della manifestazione canora è “Spin The Magic” e vedrà gareggiare i seguenti paesi: Albania, Armenia, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Kazakistan, Malta, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Serbia, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito e Ucraina.

Proprio come succede all’Eurovision Song Contest, a votare le canzoni in gara ci sarà una giuria di esperti di ogni paese e il pubblico da casa. Ma chi sarà la cantante in gara per l’Italia?

Junior Eurovision Song Contest 2022, Chanel Dilecta rappresenta l’Italia

A rappresentare l’Italia all’evento Junior Eurovision Song Contest 2022 sarà Chanel Dilecta. La giovanissima cantante, originaria di Thiene, provincia di Vicenza, porterà sul palcoscenico il brano inedito dal titolo “BLA BLA BLA”. Si tratta di un brano moderno, una canzone che richiama la necessità di impegnarsi non solo a parole. A soli 13 anni Chanel Dilecta Apolloni arriva sul palcoscenico dello Junior Eurovision Song Contest 2022 con un brano che potrebbe rivelarsi vincente. Grandissima appassionata di musica e ballo, Chanel ha cominciato a studiare canto da piccola grazie alla madre, che è una cantante lirica. A supportarla e sceglierla è stata Rai Kids che si è occupata della scelta del brano, ma anche della registrazione della canzone e realizzazione del videoclip.

Chi volesse votare e sostenere Chanel Dilecta e la sua canzone “BLA BLA BLA” può farlo votando gratuitamente da venerdì 9 a domenica 11 dicembre sul sito della manifestazione https://junioreurovision.tv/.