Basato sull’omonimo format brasiliano, Julie and the Phantoms è la nuova comedy musicale di Netflix con protagonista un’adolescente e la passione per la musica. La prima stagione, composta da 9 episodi dalla durata di 30 minuti ciascuno, debutta sulla piattaforma il 10 settembre. La serie Tv è stata creata e diretta da Kenny Ortega, coreografo premio Emmy (tra i suoi lavori, Hocus Pocus, High School Musical, Descendants).

Julie and the Phantoms: la trama della serie Tv

Julie è un’adolescente con un grande amore per la musica. Dopo la morte della madre, però, sembra aver perso l’ispirazione e la voglia di dedicarsi alla sua passione. Tuttavia, ogni cosa cambia quando nella sua vita piombano tre presenze spettrali: Luke, Reggie e Alex sono i componenti di una band di giovani, The Phantoms, morti da 25 anni, che non sono riusciti a raggiungere il successo quando erano vivi. Grazie a loro, Julie ritrova la passione per la musica e decide di aiutarli a diventare quella band famosa che non sono mai potuti diventare. I tre fantasmi sono visibili solo a Julie, tranne quando si ebiscono tutti insieme. Le cose sembrano filare per il verso giusto, se non fosse per un fantasma minaccioso che intende intralciare il successo di Julie & The Phantoms.

Julie and the Phantoms su Netflix: il cast e i personaggi

Madison Reyes interpreta la protagonista, Julie, una brillante studentessa quindicenne con la passione per la musica; Charlie Gillespie è Luke, giovane e affascinante chitarrista di The Phantoms che allaccia un legame speciale con Julie; Jeremy Shada è Reggie, in vita un bravo ragazzo appassionato di musica; Owen Joyner è Alex, batterista della band; Cheyenne Jackson è Caleb Covington, l’antagonista della storia: un malvagio fantasma, un tempo celebre showman di Hollywood, che vuole far affondare Julie e il suo gruppo musicale.

Nel cast della serie Tv anche Jadah Marie nel ruolo di Flynn, migliore amica della protagonista; Carlos Ponce è Ray, padre di Julie; e Booboo Stewart nella parte di Willie, fantasma di uno skater nonché spirito guida nel mondo ultraterreno dei fantasmi.