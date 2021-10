Jovanotti è tornato a parlare della malattia della figlia Teresa che ha sconfitto il linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. L’occasione è stata speciale: la riunione annuale di “Ieo per le donne”, l’evento dell’Istituto europeo di oncologia fortemente voluto diversi anni fa dal professore Umberto Veronesi.

Lorenzo Jovanotti: “la malattia di mia figlia Teresa è scomparsa”

Dopo due anni forzati di stop causa Covid-19, l’evento “Ieo per le donne” è tornato in presenza presso il Teatro Manzoni di Milano. Tra gli ospiti anche Lorenzo Jovanotti che ha parlato della malattia che alcuni anni fa ha colpito la figlia Teresa.

“Qualche anno fa mia figlia Teresa ha scoperto di avere un nodulo al seno e allora ho fatto una telefonata all’IEO e Mi hanno passato Paolo Veronesi” – ha raccontato il cantante che ha precisato come presso l’Istituto Europeo di Oncologia abbia trovato degli amici. Jovanotti ha poi proseguito dicendo: “per fortuna il nodulo si è dimostrato non preoccupante: un fibroadenoma. Si dice così, no? Ormai conosco anche questi termini”.

Purtroppo alcuni anni dopo Teresa ha scoperto di avere un’altra malattia. Si tratta del linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico scoperto nel 2019 in seguito ad un semplice prurito alle gambe.

Teresa, la figlia di Jovanotti e la battaglia contro il linfoma di Hodgkin

Comincia così la battaglia della figlia di Jovanotti che ha voluto condividerla sui social:

Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. Tutto è iniziato ad agosto del 2019 con uno prurito alle gambe. Non ci ho dato peso pensando che sarebbe andato via con il tempo, ma non è stato così. I mesi passavano e non faceva che peggiorare. A giugno 2020 si era sparso per tutto il corpo, non riuscivo a dormire più di un paio d’ore a notte, avevo la pelle piagata. Quando mi si è ingrossato un linfonodo sono il braccio ho capito che era qualcosa di più serio e questo ha portato finalmente ad una diagnosi e ad un piano di cure.

Per fortuna tutto è andato per il meglio. Oggi Teresa è guarita, sta bene e ha ripreso anche ad occuparsi della sua passione: i fumetti. Proprio Jovanotti ha rassicurato tutti sulle condizioni di salute della figlia: “un’avventura che è durata dall’estate scorsa per sei mesi difficili che si sono conclusi bene. Ora la malattia è scomparsa e Teresa ha ripreso la sua scuola“.