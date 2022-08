Il Jova Beach Party 2022 arriva sulla Spiaggia Lido Fiore Flava Beach di Castel Volturno, venerdì 26 e sabato 27 agosto. Il viaggio di Lorenzo Jovanotti, anche nella tappa campana, sarà ricco di ospiti e sorprese. Attese nelle due giornate oltre 35mila persone. Vediamo un pò di informazioni utili come gli ospiti presenti, come raggiungere il concerto e dove parcheggiare.

Jova Beach Party 2022 a Castel Volturno: ospiti sul palco e come arrivare

Con Jovanotti sul palco, una band eccezionale: Saturnino, al basso al suo fianco da 35 anni, Riccardo Onori alla chitarra, Christian “Noochie” Rigano alle tastiere, Gianluca Petrella ai fiati, Franco Santarnecchi al piano, Leo di Angilla alle percussioni, Davide Rossi al violino e Kalifa Kone, polistrumentista.

Gli ospiti on stage a Castel Volturno

Sono più di 160 gli ospiti nazionali e internazionali del JOVA BEACH. Tre i diversi palchi. Lorenzo accoglie il pubblico non appena aprono le porte (intorno alle 14:30) e la musica comincia subito dallo Sbam Stage, per poi proseguire sul Kontiki e sul Main Stage.

Nella due giorni di Castel Volturno, si esibiranno on stage: Ackeejuice, Ariete, Avitabile e i Bottari, Ayom, Boombdabash Dj, Dadà, Davide Shorty, Fatoumata Diawara, Federica Scavo Dj, Fresco, Kalashima, Lass, Luchè, Neri per Caso, Nicola Pigini, Rocco Hunt, Rossella Essence, Sangennaro e Shari. Nel villaggio non mancheranno i giochi da spiaggia, la food court, e tutte le attività legate alla sostenibilità!

Jova Beach Party 2022 a Castel Volturno: come arrivare, quali sono le strade chiuse e dove parcheggiare

Sarà chiusa al traffico la Domiziana da Pinetamare al Villaggio del Sole in entrambi i sensi di marcia dalle 21.00 e fino al termine del concerto, nei due giorni dell’evento. Sono 4 le aree parcheggio. I costi oscillano dai 15 ai 20 euro per auto.

Parcheggio Rosso (ingresso in via dei Diavoli) riservato ai seguenti veicoli: Auto

Parcheggio Verde (ingresso via Mezzagni) riservato ai seguenti veicoli: Auto

Parcheggio Giallo (ingresso da via Napoli e da via Sassari) riservato ai seguenti veicoli: Auto, Moto/Scooter, Pullman, Camper, Mini Bus 9 Posti

Parcheggio Exclusive (Ingresso dalla Sp 303 angolo con via Poerio) riservato ai seguenti veicoli: Auto, Moto/Scooter

Food & Beverage e molto altro all’interno del villaggio

Per il Jova Beach Party 2022 nasce #JOVAFOODGOOD, la food court del JOVA BEACH PARTY: un’intera parte del villaggio dedicata al “Food & Beverage”. Meta preferita dei fan è il corner in cui ad ora sono stati realizzati decine di migliaia di tatuaggi e scritte temporanee (Jova Writers) a tema JOVA BEACH PARTY, pensati in esclusiva per accompagnare gli spettatori in tutte le tappe del tour come vero e proprio ricordo delle emozioni vissute e per rendere ancora più colorata la festa del JBP (Alfaparf Milano).

Per tutta la durata dell’evento sono a disposizione make up artist pronti a cimentarsi nei trucchi più pazzi dell’estate, che il pubblico ha dimostrato di gradire (Sephora). Tra trucchi, acconciature e tatuaggi temporanei che riproducono quelli originali di LORENZO, la grande festa musicale di JOVA si sta trasformando in un raduno di cosplay, pronti a ballare e a cantare accomunati da uno stile unico e originale. Non mancano inoltre giochi in acqua o sulla spiaggia (Estathé), esperienzenel Jovaverso (Tim) e docce rinfrescanti (Havaianas).

L’attenzione per l’ambiente

Anche per l’edizione 2022 del Jova Beach Party sono state realizzate le maxi isole dei rifiuti oltre a un’area relax allestita con tutti i materiali riciclati e con i pannelli esplicativi del “circolo” della raccolta differenziata al Jova Beach. Anche per il servizio (piatti, posate, tovaglioli) tutto il materiale, per tutti i partner coinvolti, è compostabile. Il Jova Beach Planet, inoltre, trasmette video-cartoline di divulgazione scientifica per chi è in spiaggia, e sono continui gli appelli che Lorenzo lancia dal palco per sensibilizzare il pubblico ad una sempre più alta attenzione ambientale.

Con la tappa campana arriva il decimo obiettivo di Ri-Party-Amo, il grande progetto ambientale nato dalla collaborazione tra il JOVA BEACH PARTY, Intesa Sanpaolo e WWF Italia, che ha già raccolto più di 3 milioni di euro per la pulizia e il recupero di 20 milioni di metri quadri di spiagge, fondali, fiumi. Con l’obiettivo di rendere i giovani, le scuole, le famiglie, le aziende e intere comunità, protagonisti della salvaguardia e del restauro della natura d’Italia, il programma di Ri-party-Amo si articola in tre principali pilastri: la pulizia delle spiagge, la ricostruzione di naturale di alcune particolari zone, e si conclude con attività di educazione, sia nelle università sia nelle scuole, che coinvolgeranno le generazioni più giovani. La grande campagna di raccolta fondi è ancora attiva sulla piattaforma di crowdfunding For Funding di Intesa Sanpaolo.

L’impegno per l’ambiente è portato avanti grazie ai molti progetti dei partner come Rispettare energia, acqua e ambiente #GIOVAATUTTI, sviluppato da A2A che porterà in spiaggia Azzurra, l’inedito personaggio a fumetti che vuole dare voce alla Gen-Z, una generazione sensibile alle tematiche ambientali e desiderosa di salvaguardare il Pianeta.

Con Azzurra anche la redazione Fonti Attendibili, di cui fanno parte i giornalisti di Radioimmaginaria e gli allievi della Scuola Internazionale di Comics di Milano e Reggio Emilia: i giovani giornalisti e fumettisti daranno vita al fumetto e attiveranno un vero e proprio social hub producendo contenuti, vignette, video, interviste dirette ai ragazzi e agli adulti, e agli ospiti che vorranno raccontare il loro punto di vista su tematiche ambientali. La redazione, venerdì 26 agosto, accoglierà inoltre un ospite davvero speciale, ZUZU. Azzurra e i suoi consigli saranno sempre presenti sulle piattaforme social di A2A e su giovaatutti.it, il minisito creato dal Gruppo e dedicato al progetto.