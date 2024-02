Joseph Lantillo è il personaggio che nel salottino di Avanti un Altro 2024 rappresenta il ruolo di Mareman. L’uomo, molto apprezzato dalle donne, assomiglia a Jason Momoa, attore del film ‘Acquaman’. Vediamo insieme chi è e cosa fa.

Joseph Lantillo è Mareman in Avanti un Altro 2024

Ad Avanti un Altro, diversi personaggi popolano il Salottino capitanato da Miss Claudia. Tra questi vi è Mareman che in passato ha conquistato il titolo di Mister d’Italia. Ma chi è il giovane che fa impazzire le donne e che ha le sembianze di un moderno tritone? Capelli lunghi e fisico statuario, Joseph Lantillo è nato a Trapani, vive a Roma ed ha 25 anni. Nella vita si è laureato in Scienze motorie e ha lavorato alle Poste di Marsala prima di vincere nel 2021 il concorso di bellezza dedicati agli uomini. Come raccontato da Joseph in alcune interviste, il suo sogno è sempre stato quello di entrare nel mondo dello spettacolo e della moda.

Nel 2023 viene scelto per il ruolo di Mareman all’interno di Avanti un Altro in cui compare a torso nodo con una collana marina. Il nome di Uomo Mare deriva proprio dalla sua somiglianza con l’attore che interpreta Acquaman, Jason Momoa, noto anche per avere una parte ne ‘Il Trono di Spade’. Tra i due però non c’è nessun legame di parentela anche se in molti hanno apprezzato i muscoli, la barba e il capello lungo di Joseph Lantillo.

Nella puntata andata in onda mercoledì 7 febbraio 2024 è stato scelto dal concorrente per una domanda che riguarda il mondo marino. Ecco il Video Mediaset.

Profilo instagram di Mareman

Non si conosce molto della sua vita privata. Il suo profilo instagram (nome utente @josephlantillo) è seguito da circa 9 mila follower. Qui posta foto della sua quotidianità e del dietro le quinte di Avanti un Altro. Non mancano gli scatti in costume molto sexy.