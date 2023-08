Primo cambio nel cast di Tale e Quale Show 2023. Dopo l’annuncio ufficiale di Carlo Conti, a poche settimana dalla partenza della tredicesima edizione del varietà campione d’ascolti del venerdì sera di Raiuno arriva una novità. Fuori Cristina Scuccia e dentro Jo Squillo.

Jo Squillo a Tale e Quale Show 2023

E’ ufficiale: Jo Squillo è una concorrente di Tale e Quale Show 2023. La tredicesima edizione del varietà di successo in partenza da venerdì 22 settembre in prima serata su Rai1 dovrà rinunciare a Cristina Scuccia, ex concorrente dell’Isola, la cui partecipazione è saltata per un mancato accordo. Al suo posto arriva la showgirl e conduttrice televisiva, volto noto di diversi reality. Confermato in toto tutto il cast annunciato da Carlo Conti alcune settimane fa: Pamela Prati,Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli. Nel cast anche i super ripetenti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.

Un gradito ritorno in Rai quello della showgirl e cantante di “Siamo donne” che si è fatta notare durante una delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip. La Squillo, infatti, durante una prima serata del reality show ha indossato un burqua per un preciso motivo: “portare un po’ di impegno proprio dove la gente si aspetta di trovare la leggerezza. Al Grande Fratello ho indossato il burqa per ricordare la situazione delle donne in Afghanistan“.

Jo Squillo e il rapporto con la figlia

Durante l’avventura a Tale e Quale Show 2023, Jo Squillo potrà contare sul supporto della figlia Michelle Masullo, una figlia “elettiva”. Un rapporto speciale tra le due che la showgirl ha raccontato così dalle pagine del Corriere della Sera: ”

Lei ha una madre, io sono la sua diversamente madre. Quando ho perso i genitori questa ragazza bellissima è entrata nella mia vita. E me l’ha restituita. Lei faceva la modella, si alzava all’alba per prendere quattro soldi e avere la possibilità di sfilare. Ero affascinata da questa ragazza che “si sbatteva”. I miei genitori avrebbero sempre voluto una nipote. Me l’hanno mandata loro.

Jo e Michelle sono diventate, volontariamente, madre e figlia: “un giorno che non c’era posto in ostello e si è fermata a dormire da me. E non se n’è mai più andata. Una mattina in cucina mi ha detto, all’improvviso: “Mamma”. Mi sono messa a urlare, non doveva permettersi. Non ero pronta e sentivo di mancare di rispetto alla sua famiglia. Ma ha continuato imperterrita“.