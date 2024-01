Delusione? Non posso dire delusa perché sarebbe un po’ esagerato, ma ci sono rimasta un po’ male che Bea mi abbia nominata per una buffonata come quella di mangiare le cipolle a colazione.

So che è ancora prematuro, ma chi vorresti che vincesse questa edizione?

Vorrei che vincesse Fiordaliso, perché sta giocando un’ottima partita, rimanendo fedele a sé stessa e le sue idee e portando leggerezza nella Casa.

All’interno della casa ti sei mostrata fragile. Hanno colpito molto alcune tue dichiarazioni, in particolare quelle in cui hai parlato del tempo che passa. Essere circondata da ragazze giovani ti ha fatto entrare in crisi?

La mia fragilità, come ho spiegato prima, era a causa di uno shock lavorativo che mi ha destabilizzata dall’inizio del 2023. Quella perdita non mi ha permesso controllare la mia emotività come avrei voluto. Io amo “riflettere” o “filosofare” per dare voce ai pensieri che accomunano tante persone, come l’invecchiamento in questo caso. Non sono entrata in crisi con la bella gioventù dentro la Casa, potevano essere i miei figli, e li ho trovati davvero accoglienti e dei bravi ragazzi. Non ce l’avevo con loro affatto, sono entrata in crisi con quello che voglio da me stessa, dalla mia vita e dalla mia carriera, riflettevo su quanto tempo mi rimanga per realizzare quelle aspettative.

E’ vero che qualche anno fa hai rinunciato a partecipare all’Isola dei Famosi? Come mai?

Sì è vero. Sono stata costretta a rinunciare, ma non per voler mio. Per 10 anni ho lavorato per un’azienda con un contratto molto importante e non avevo il nulla osta contrattuale per partecipare. Quest’anno, invece, sono stata libera per decidere da sola se fare o non fare un reality di questa importanza.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, cosa ti piacerebbe fare?

Vorrei continuare a fare quello che faccio tutti i giorni, invogliare le persone a volersi bene attraverso il movimento e uno sano stile di vita. Mi piacerebbe fare una rubrica in TV per le donne Over 50, in menopausa, per far capire che la menopausa non è una condanna e che possiamo sempre metterci in gioco, e “riflettere” con tutti gli Over sul concetto di come abbracciare il processo di invecchiamento serenamente e con ironia.