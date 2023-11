“This Is Me…Now” è il nuovo capitolo musicale di Jennifer Lopez in uscita il 16 febbraio del 2024. Si tratta di un album e film ispirato alla sua musica anticipato dal 10 gennaio 2024 dal nuovo singolo “Can’t Get Enough”.

Jennifer Lopez, nuovo album e film in arrivo a febbraio 2024: “This is me…now” chiude un cerchio

Il ritorno di Jennifer Lopez è sempre più vicino. Dopo dieci anni di silenzio, la star ha annunciato il suo nuovo studio album dal titolo “This Is Me…Now” con cui celebra l’anniversario dell’album gemello “This is Me…Then” chiudendo un cerchio di 20 anni di carriera. L’album, scritto e prodotto da Jennifer Lopez e Rogét Chayed, con la collaborazione di Angel Lopez, Jeff “Gitty” Gitelman, HitBoy, Tay Keith e INK tra gli altri, segna il tanto atteso ritorno di JLo alla musica. Un disco in cui troveranno spazio melodie, ma anche suoni pop contemporanei, ritmi hip-hop e R&B. Ad accompagnare il progetto musicale anche un “This Is Me…Now: Il film“. Si tratta di un film: tutto ciò che non è mai stato visto di J.Lo: una rivisitazione visiva e musicale della sua vita amorosa guidata da una narrazione intima, riflessiva, sexy e divertente.

Diretto da Dave Meyers, il film racconta la vita della star come se fosse uno show: coreografie, camei di star, costumi, scenografie e immagini degne di un blockbuster. Uno spettacolo vivido e sorprendente che si preannuncia un’ode sincera al viaggio di autoguarigione di J.Lo e alla sua eterna fiducia nel finale lieto delle favole. Il film sarà disponibile su Prime Video in 240 paesi nel mondo.

Jennifer Lopez, nuove canzoni nel 2024: a gennaio il nuovo singolo “Can’t Get Enough”

Il nuovo disco “This is me…now” di Jennifer Lopez in uscita a febbraio 2024 sarà anticipato dal primo singolo inedito. Si tratta di “Can’t Get Enough” disponibile dal 10 gennaio 2024 su tutte le piattaforme streaming ed online. Il singolo è già disponibile in pre-save insieme a una clip audio che ne anticipa 30 secondi, visibile sul canale social della pop star americana.

Che dire: il ritorno di JLo è tra i più attesi del 2024. Ecco qualche dato su una delle pop star di maggior successo della storia: 80 milioni di dischi, più di 15 miliardi di stream del suo repertorio musicale, più di 18 miliardi di visualizzazioni dei suoi videoclip. Ad oggi ha venduto 13 milioni di dischi in tutto il mondo. Ha pubblicato in tutto 8 album in studio, 1 album di remix, 3 album di compilation, 1 colonna sonora, 1 extended play, 65 singoli.

Ecco un clip video teaser del nuovo album e film: