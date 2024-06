JAYJHONA & ZZ tornano sulle scene musicali con il loro secondo joint album dal titolo “B.F.A.M – Brother From Another Mother”. Una nuova importante collaborazione per i due rapper bolognesi in uscita da venerdì 14 giugno su tutte le piattaforme digitali.

B.F.A.M – Brother From Another Mother, il secondo album di JAYJHONA & ZZ

Il 2024 segna il ritorno di JAYJHONA & ZZ, i due rapper bolognesi che si sono contraddistinti nel panorama rap italiano per un sound innovativo e una scrittura pregiata. Dopo una serie di progetti solisti e con il collettivo “Triflusso” di cui fa parte anche il rapper Caleb, JJ & ZZ dal 2023 hanno deciso di unire le loro forze. Una collaborazione che ha trovato la sua massima espressione nel primo joint album “Titanomakhia” accolto con grande entusiasmo dal pubblico. Adesso è arrivato il momento di un nuovo progetto musicale: si tratta di “B.F.A.M – Brother From Another Mother” pubblicato da venerdì 14 giugno su tutte le piattaforme digitali.

Il disco, composto da sei tracce, sperimenta e ridefinisce i confini del sound rap moderno. “B.F.A.M ” si presenta all’ascoltatore come viaggio sonoro morbido, colorato e fresco che trasporta l’ascoltatore direttamente in una cartolina da sogno, la cui cornice è in grado di catapultare lo spettatore in riva al mare, con un cocktail in mano e un tramonto all’orizzonte. A produrre il disco FatoW e TalcBeats, che sono riusciti ad esaltare ancora di più il talento aurorale dei due giovani rapper senza snaturarli. Brother From Another Mother oscilla abilmente tra tecnicismi raffinati, sound evocativi e contenuti critici, offrendo una riflessione complessa sul panorama musicale odierno. Il disco ha tutte le carte in regola per restare a lungo nel tempo e lasciare il segno offrendo all’ascoltatore un nuovo punto di vista e arricchendo la cultura del genere con sfumature inedite e profonde.

JAYJHONA & ZZ, la tracklist del secondo album B.F.A.M – Brother From Another Mother

Ecco la tracklista di “B.F.A.M. – BROTHER FROM ANOTHER MOTHER“, il secondo joint album dei due rapper bolognesi:

TRACKLIST

01 – Beavis & Butthead

02 – Orange Juice

03 – Jigen & Goemon

04 – High 5

05 – State Champs

06 – Grande Blu (feat. Caleb)

Chi sono JAYJHONA & ZZ?

Jay Jhona (classe 97) e ZZ (classe 95) sono due rapper bolognesi. Dopo alcuni progetti solisti e con il gruppo “Triflusso”, project della realtà bolognese OTM di cui fa parte anche il rapper Caleb, nel 2023 i due rapper bolognesi hanno deciso di collaborare. Poco dopo è arrivato “Titanomakhia”, il primo joint album che ha incontrato un ottimo riscontro da parte del pubblico. Nel disco collaborazioni importanti con Murubutu, SPH e Fulo -membro insieme a Delli del duo marchigiano Kmaiuscola. Nel 2024 esce il secondo joint album dal titolo “B.F.A.M. – BROTHER FROM ANOTHER MOTHER” che oscilla abilmente tra tecnicismi raffinati, sound evocativi e contenuti critici, offrendo una riflessione complessa sul panorama musicale odierno.