Javier Martinez sarà il prossimo tronista di Uomini e Donne? Al momento non siamo in grado di darvi alcuna ufficialità, ma conoscendo i meccanismi del programma possiamo dire che il single di Temptation Island ha tutte le carte in regola per approdare a settembre sul trono rosso.

Javier Martinez è senza ombra di dubbio il single più amato di Temptation Island 2019. Il pallavolista con i suoi occhi, il suo fisico, ma soprattutto il suo carattere ha conquistato tutti i telespettatori del reality show. Le gif su di lui riempiono i social e molti sperano che il single possa uscire dal villaggio con Ilaria, fidanzata di Massimo.

La ragazza, però, è follemente innamorata del suo fidanzato e seppur dovesse lasciarsi al termine del programma, non accetterebbe mai di iniziare una relazione con Javier Martinez. Tra i due, inoltre, non è ancora chiaro se ci sia attrazione oppure è solo amicizia.

Al termine di Temptation Island, il single Javier potrebbe perdere Ilaria, alla quale ha fatto conoscere anche il padre (GUARDA IL VIDEO), ma potrebbe conquistare il trono di Uomini e Donne.

Javier di Temptation Island andrà a Uomini e Donne?

Javier Martinez ha tutte le carte in regola per essere il prossimo tronista di Uomini e Donne: bello, televisivo e amato. Gli autori di Temptation Island, inoltre, hanno curato bene l’immagine di Javier, che veramente sembra il ragazzo della porta accanto.

Come successo in passato con altri tentatori del reality show, Javier Martinez potrebbe approdare a settembre sul trono di Uomini e Donne, scavalcando la concorrenza di altri contendenti come Giordano Mazzocchi, Antonio Moricone e tanti altri ancora.

Javier potrebbe ripetere lo stesso percorso di Ivan Gonzalez, anche se l’ex tronista di Uomini e Donne partecipò alla versione vip del reality show e fece perdere la testa a Valeria Marini.