Javier Martinez ed Helena Prestes sono la preannunciata nuova-coppia di Grande Fratello, agli occhi dei loro fan, dopo l’addio agli ex flirt Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due coinquilini, nel gioco della Casa più spiata d’Italia, si palesano sempre più vicini e complici, tra baci, abbracci e parole romantiche. E fra le immagini del reality più virali nel web, la modella registra una lezione di vita a beneficio dello sportivo, che le ricambia l’affetto con un consiglio speciale.

Grande Fratello 2024, nasce il sodalizio Javier Martinez & Helena Prestes

Tra le dinamiche nella Casa di Grande Fratello, ad appassionare i telespettatori è ora il sodalizio-romantico che lega Helena Prestes e Javier Martinez. Dopo le delusioni in amore, subite per effetto delle rotture con i rispettivi ex flirt – che insieme formano una coppia di fatto, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta – la modella e lo sportivo sembrano darsi una nuova chance nei sentimenti.

Sono virali, sui social, le immagini dell’avvicinamento fisico di Helena e Javier, che per i fan potrebbe rivelarsi il preludio al loro amore made in TV. Nel cuore di una notte romantica, al GF, i due gieffini si ritagliano confidenze e coccole in intimità. Alla vicinanza dell’aitante moro che la tiene stretta tra i lunghi abbracci, Helena risponde con i baci sul collo, a grande sorpresa di Javier. Ma non solo. La modella gli rivolge delle parole romantiche, mandando i telespettatori attivi sui social in visibilio: “Sento i tuoi sospiri… Ma stai facendo il tentatore con me? Cosa fai? Sei pazzo? Guarda dove siamo. Mi guardi… Fa un caldo pazzesco. Mi piace che mi abbracci così“, sussurra la modella allo sportivo.

Le lezioni di vita, nel reality show

E non è tutto. Al GF, la complicità di quella che per gli internauti può già dirsi la nuova coppia di gieffini alleati e innamorati – non è fatta di sola vicinanza fisica. Ma è anche attrazione mentale. In un dialogo con il coinquilino, che appassiona gli internauti fan di Grande Fratello sul social X, la Prestes invita Martinez a liberarsi di ogni sentimento negativo, che possa condizionarlo e condurlo allo squilibrio. Come il risentimento maturato nei confronti del “rivale” nel gioco, Lorenzo Spolverato.

“Io vorrei andare in nomination con lui” – ammette in intimità lo sportivo alla modella, che di tutta risposta esorta Javier a tirarsi fuori dalla competizione e al fair-play, a viversi l’esperienza di un “gioco leale”. É il momento di una lezione di vita, nel reality: “smettila, questa è una guerra tra maschi alpha… – consiglia la statuaria Helena all’amato coinquilino. Tu devi alzare il livello nel gioco. Goditi il tempo delle cose, le cose arrivano…”.

Ma Javier non ci sta al finto-perbenismo. Il modello ritiene che non sia sostenibile accettare tutto ed essere amici di tutti, nella sua visione del reality show che -come riflesso della realtà- si fonda sulla ricerca di un equilibrio personale e la convivenza pacifica. Il modello invita Helena a non fidarsi mai pienamente, neanche della compagna Shaila Gatta, e a “dare il giusto peso” ad ogni cosa, così come la fiducia alle persone che la meritino, nella vita così come al Grande Fratello: “Ti invito a dare peso alle persone”, è il prezioso consiglio di un inedito Javier.