Il triangolo, no! Non lo avevo considerato…D’accordo, ci proverò…La geometria, non è un reato…Lui chi è? Come mai l’hai portato con te? Il suo ruolo mi spieghi qual è?…

Jane Alexander, Gianmarco Amicarelli, Elia Fongaro: tutti insieme “appassionatamente”

La canzone del mitico Renato Zero calza a pennello per la situazione che si è venuta a crear pochi giorni fa in quel di Milano. Jane Alexander al ristorante con alcuni amici e l’ex fidanzato, con cui è tornata insieme dopo una pausa, Gianmarco Amicarelli si sono ritrovati nello stesso locale con Elia Fongaro, il giovane e aiutante toy boy con cui la Alexander ha avuto una liaison durante il “GfVip3”

Ma niente paura: Gianmarco ed Elia da bravi gentlemen si sono stretti la mano e la serata è andata avanti tranquillamente e senza incidenti di percorso.

Jane ed Elia: era amore? No solo un calesse…

Ma come vi abbiamo informato in precedenza, la Alexander dopo aver perso al testa per il giovanissimo Elia, dentro la Casa del Grande Fratello ed essersi vissuta questa passione è tornata sui propri passi.

Nel senso che finito forse il sogno, la realtà ovattata che regala il reality di canale 5 si è scontrata con la vita di tutti i giorni. Sicuramente il gap generazionale che divideva la coppia avrà influito non poco affinché la storia non decollasse come sperato.

Jane Alexander: “A Gianmarco Amicarelli chiedono ‘Come fai a stare con lei?’”

Ma l’affascinante Jane Alexander è un po’ amareggiata per ciò che dicono al fidanzato Amicarelli, con cui ricordiamo è tornata dopo aver avuto un breve flirt con Fonagaro.

“Ci sto male, a lui dicono ‘Come puoi tornare con lei dopo quello che ti ha fatto?’”.

Le dichiarazioni di Jane Alexander a Diva e Donna

Jane raggiunta dal settimanale Diva e Donna racconta le difficoltà di Giancarlo Amicarelli rispetto alla scelta di tornare assieme con lei.

“Succede a tante persone: ci si lascia, magari si ha un momento di sbandamento e poi si torna insieme. Non ho ucciso nessuno. So che al GF gli ho fatto del male”. Lo so bene, ma finalmente abbiamo parlato tanto e ci siamo chiariti. C’è chi gli dice: “Ma come puoi tornare con lei dopo quello che ti ha fatto?”; ci soffro. Ma voglio parlare sempre sinceramente di tutto quello che mi è successo anche per mandare un messaggio alle donne che non sono felici nei loro rapporti: cambiare si può! Si può decidere di lasciare il proprio uomo, come anche è poi possibile ricominciare. Non bisogna avere paura di vivere e dei giudizi degli altri. Ora sono felice di esser tornata con Gianmarco e, anche se abbiamo deciso di non vivere ancora insieme, c’è davvero tanta serenità fra noi.

Apprezziamo comunque la verità di Jane che non ha voluto mentire a se stessa e nemmeno al pubblico e ha vissuto alla luce del sole e sotto le telecamere quelle emozioni che l’hanno portata a non dire di si alla proposta di matrimonio del compagno Amicarelli che stava fuori dalla Casa del GFvip, e invece lasciarsi andare alla passione per il giovane veneto. E come si suol dire in questi casi, tutto bene quel che finisce bene!!