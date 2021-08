J-Ax ha sconfitto il Covid. Il rapper milanese ha vinto la sua battaglia contro il Coronavirus, ma non nasconde di essere stato davvero male al punto di rischiare la vita. A distanza di alcune settimane ha voluto dire la sua sulla pandemia e sui vaccini rivelando di ricevere minacce di morte per il suo essersi schierato a favore dei vaccini.

JAx e il Covid: “ho visto la morte da vicino”

Il rapper milanese è uno dei sopravvissuti al Coronavirus. Lo scorso Aprile sia lui che la moglie Elaina Coker e il figlio Nicholas sono risultati positivi al Covid-19 passando delle settimane davvero terribili. “Ho visto la morte da vicino, ero terrorizzato” ha confessato J-Ax dalle pagine del Corriere della Sera. Il rapper è stato davvero male al punto da raccontare: “avevo mal di ossa, ma era un mal di ossa mai provato prima, mal di stomaco, ma un mal di stomaco mai provato prima, lo stesso con il mal di testa. Era qualcosa di esageratamente più forte rispetto a come siamo abituati: la sensazione è che il tuo sistema immunitario stia fronteggiando qualcosa a cui non era abituato. Lo avverti proprio”.

Sono stati dei momenti davvero difficili che hanno spinto il cantante a riscoprire la preghiera e la fede. “Ti scopri a recitare quelle preghiere che ti avevano insegnato da bambino. Per dieci giorni sono stato veramente male, non dormivo la notte e la preghiera era che tutto non arrivasse ai polmoni” ha dichiarato l’artista. Anche la moglie è stata molto male: non ha mangiato per diversi giorni e non aveva nemmeno la forza di alzarsi dal letto. Inappetenza e stanchezza tra i sintomi del Covid-19 provati anche dal rapper che per il bene del figlio Nicholas si è sforzato di mangiare: “sentivo che dovevo farlo, per avere la benzina per stare con lui”.

J Ax dopo il Covid: “ricevo minacce di morte”

Per fortuna tutto è andato per il meglio visto che J-Ax, la moglie e il piccolo Nicholas hanno sconfitto il Coronavirus. “Aver superato il Covid mi ha portato a schierarmi anche per un mondo meno egoista, rafforzando la mia propaganda sui vaccini che mi ha portato molti hater no-vax e minacce, anche di morte” ha detto il rapper italiano che si è schierato a favore dei vaccini.

Questa sua decisione però ha avuto delle conseguenze molto gravi visto che è stato presa di mira sui social dai no-vax. Non solo, il rapper ha anche ricevuto delle minacce di morte con tanto di foto di proiettili ricevute in privato. A raccontarlo al Corriere della Sera è stato proprio il rapper: “una volta ti mandavano dei proiettili, adesso foto di proiettili. Ma sono sempre profili anonimi, non ci mettono mai il nome. Io capisco che sia tutto nuovo ed è vero che non si sa molto su questi vaccini, ma basta per capire che è la scelta giusta, anche pensando agli altri, per non intasare le terapie intensive. Viene confuso il vaccino con l’antidoto, anche, ma alla fine sono tutte scuse che la gente si trova perché ha paura“.