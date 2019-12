Ivana Trump e Rossano Rubicondi stanno di nuovo insieme? Nella puntata di Live – Non è la D’Urso in onda ieri sera, lunedì 2 dicembre 2019, l’ex modella – in passato unita in matrimonio con Donald Trump – e l’ex volto de L’Isola dei Famosi hanno parlato anche di questo.

70 anni lei, 47 lui, in studio Trump e Rubicondi si sono confrontati con gli “sferati”, anche facendo nuove rivelazioni. Qualcuno ha chiesto conto di quanto avrebbe detto Rossano a proposito dei figli della donna. Qualcun’altro, invece, ha ricordato i gossip targati “Isola”.

Ecco i video Mediaset con l’intervista di Barbara D’Urso ai due. Nel video iniziale, la conduttrice di Canale 5 ironizza anche sull’operato della traduttrice, in qualche modo ricordando lo “spritz” di Taylor Mega.