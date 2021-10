Canale 5 celebra la straordinaria carriera della grande Iva Zanicchi, protagonista indiscussa della musica, del cinema, della tv e della scena politica italiana. Un grande evento televisivo dal titolo: “D’Iva”, un one woman show in due serate-evento in prima serata. Scopriamo di cosa si tratta e soprattutto quando andranno in onda le due serate dedicate alla carriera di Iva Zanicchi.

Iva Zanicchi celebrata in tv con “D’Iva”: quando in tv

Le due serate evento dal titolo “D’Iva” e dedicate alla grande Iva Zanicchi, andranno in onda giovedì 4 e 11 novembre 2021, in prima serata su Canale 5. Un evento che vuole celebrare la carriera della grande artista.

Durante le due serate è prevista la presenza di grandi ospiti che si alterneranno sul palco per omaggiare la Zanicchi, da sempre una delle più grandi e poliedriche artiste che si è distinta nel panorama dello show-biz italiano soprattutto per il suo carattere meraviglioso.

In queste dure serate “D’Iva” Zanicchi mostrerà tutto quello che per lei è importante, canzoni ma non solo. Vedremo tutti il suo mondo, raccontato con la semplicità e l’allegria di una donna davvero speciale.

La carriera della celebre Aquila di Ligonchio

Iva Zanicchi è nata a Ligonchio il 18 gennaio 1940. È proprio grazie alla sua città Natale che per lei viene coniato il soprannome “Aquila di Ligonchio”. Cantante, conduttrice televisiva, attrice ed ex politica italiana, Iva Zanicchi è un’artista poliedrica.

Il suo timbro vocale quasi tenorile e in grado di spaziare tra i generi musicali più diversi, dalla musica melodica e impegnata, passando per la musica pop e le canzoni dedicate ai bambini. Nel 1970 è stata definita da Alighiero Noschese come il “pollice” della canzone italiana, ossia una delle personalità musicali italiane più importanti.

Iva Zanicchi, l’Aquila di Ligonchio, fa parte del quartetto delle grandi voci femminili italiane degli anni sessanta e settanta, con Mina, la tigre di Cremona, Milva, la pantera di Goro ed Orietta Berti, l’usignolo di Cavriago.

Iva Zanicchi dai grandi teatri del mondo alle classifiche discografiche

La Zanicchi si è esibita nei più importanti teatri del mondo, come il Madison Square Garden di New York, l’Olympia di Parigi, il Teatro Regio di Parma e il Teatro dell’opera di Sydney. È entrata nelle classifiche di diversi paesi. Ha tenuto tournée negli Stati Uniti d’America, in Canada, Australia, Francia, Spagna, Turchia, Argentina, Cile, Brasile, Giappone, Grecia, Unione Sovietica, Bulgaria, Malta, Romania e Cecoslovacchia.

Per lei hanno scritto, tra gli altri, Cristiano Malgioglio, Franco Califano, Paolo Conte, Lucio Battisti, Carla Vistarini, Roberto Vecchioni, Mogol, Umberto Balsamo, Umberto Bindi, Shel Shapiro, Giuni Russo, Donatella Rettore, Zucchero Fornaciari, Pino Donaggio, Mariella Nava, Tiziano Ferro e gli Avion Travel.

Iva Zanicchi l’artista donna italiana che ha vinto più Festival di Sanremo

La Zanicchi ha partecipato ben dieci volte al Festival di Sanremo riuscendone a vincere ben tre edizioni: 1967, 1969, 1974. È la cantante donna italiana ad aver vinto più volte la manifestazione canora italiana per eccellenza.