Italia’s Got Talent torna in onda a gennaio 2022 su Sky Uno e in streaming su Now. Come già avvenuto per X-Factor non ci sarà la possibilità per i telespettatori di vedere lo show in chiaro su Tv8.

Italia’s Got Talent 2022: la nuova giuria con Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e Elio

Come giudici sono confermati Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini ma la very new entry è Elio che sostituisce Joe Bastianich durato due anni in giuria.

Maionchi, Matano e Pellegrini sono veterani dello show e con Elio siamo sicuri instaureranno un bel clima. Non che l’artista poliedrico non conosca gli altri giudici dal momento che è stato allo stesso tavolo della Maionchi sia ad X-Factor sia ad Extra Factor e con Frank Matano ha condiviso l’esperienza di Lol su Amazon Prime Video. Iconica la sua Gioconda e l’espressione ehi ehi ehi ripetuta molteplici volte che causò l’uscita di scena proprio dello youtuber, comico e attore di Santa Maria Capua Vetere.

L’artista milanese è entusiasta di prendere parte al programma e ha dichiarato:

“Sono felicissimo di entrare nella famiglia di Italia’s Got Talent. Non vedo l’ora di sedermi al tavolo dei giudici, il più lontano possibile da Frank Matano, di usare il Golden Buzzer totalmente a caso, di insegnare il dialetto milanese a Federica, di tornare al fianco di Mara Maionchi per rubarle i segreti del mestiere e tutti i soldi. Sarò apparentemente amichevole ma in realtà sono qui per stracciare i miei avversari perché per me nella vita contano solo il danaro e la vittoria”.

Le parole di Lodovica Comello, conduttrice di Italia’s Got Talent, sulla maternità

La conduttrice, Lodovica Comello torna alla guida di Italia’s Got Talent dopo la maternità e proprio in queste settimane ha raccontato a Vanity Fair la sua gravidanza. Non è stato tutto rosa e fiori e Lodovica Comello l’ha descritto inizialmente su podcast e poi, anche nel suo libro intitolato “L’asciugona. Cronache di gravidrammi e altalene emozionali” pubblicato da Sperling & Kupfer.

Lodovica Comello, sempre a Vanity Fair, ha descritto i mesi della gravidanza tra gonfiori, sbalzi emotivi e clichè sul ruolo delle madri. Ci sono varie tipologie di madri e alcune critiche le sono arrivate proprio da altre donne. Ad esempio le è stato detto:

“Ci sono mamme con opinioni ferree su come un bambino debba nutrirsi e dormire. Mi diranno che io ho anteposto il mio benessere a quello di Teo. Sarà, ma ognuno ha i propri trascorsi emozionali con cui fare i conti. Soprattutto quando si parla di maternità, l’esperienza che, più di ogni altra, mi ha insegnato che esistono infinite sfumature, infinite possibilità. Noi mamme siamo tutte diverse. E andiamo bene tutte”.

Il regolamento di Italia’s Got Talent 2022

Il regolamento di Italia’s Got Talent prevede 9 puntate, rispetto alle 8 dello scorso anno, con 12 finalisti. Alle fasi successive si accede con 3 o 4 sì da parte dei quattro giudici di questa edizione. Ogni giudice può decretare direttamente un finalista attraverso lo strumento del Golden Buzzer.

Le audizioni di Italia’s Got Talent iniziano nel mese di ottobre e saranno, invece, trasmesse a partire da gennaio 2022. Luogo delle audizioni è Cinecittà (Roma).