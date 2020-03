Dopo 7 puntate di Audizioni, anche Italia’s got talent 2020 ha i suoi finalisti, chiamati a sfidarsi nel corso dell’ottava puntata finale, che stasera va in onda senza pubblico in studio e senza la conduttrice titolare.

Italia’s got talent 2020, l’ultimo dei finalisti scelto dal Golden Buzzer del pubblico: come votare

A scegliere l’ultimo dei finalisti di Italia’s got talent 2020 è il pubblico da casa tramite il nuovo meccanismo del Golden Buzzer, riservato ai telespettatori del programma di Tv8 e Sky Uno.

Il pubblico, che segue l’amato show comodamente dal divano, è chiamato a decidere tra quattro concorrenti, pur sapendo che soltanto uno dei talenti va a giocarsi la sfida più importante di questo venerdì sera. Si tratta di:

Marco Miele (che sul palco ha già coinvolto e bendato Joe Bastianich);

(che sul palco ha già coinvolto e bendato Joe Bastianich); S.J.S. Gatka Academy (gli “spaccatori” di cocchi in testa);

(gli “spaccatori” di cocchi in testa); Chico (il cane che “gioca a nascondino”);

(il cane che “gioca a nascondino”); Silver Ice (il cantante di Carinola originario della Nigeria).

Ma come fare per votare? Stando a quanto comunica Sky, è possibile consultare il sito ufficiale igt-golden-buzz.sky.it, cliccando “vota subito” e seguendo la procedura di voto e di inserimento dei dati richiesti.

Italia’s got talent 2020, chi altro c’è alla finale del 6 marzo e i Golden Buzzer dei giudici

Quali sono, invece, gli altri finalisti di Italia’s got talent 2020? Chi altro c’è alla finale del 6 marzo? Ecco nomi e cognomi dei concorrenti che accedono di diritto all’ultima puntata di stasera:

Andrea Fratellini e Zio Tore (ventriloquia);

(ventriloquia); Iorio Family (il sassofonista Julian e la sua famiglia);

(il sassofonista Julian e la sua famiglia); Silvio Cavallo (e la sua chitarra);

(e la sua chitarra); Antigravity Show (Riccardo e Alexander);

(Riccardo e Alexander); Compagnia Colonna (tra pole dance e arte);

(tra pole dance e arte); Powa Tribe (crew di danza);

(crew di danza); Claudio Morici (dopo l’esibizione con argomento i social).

Oltre a loro, però, ci sono anche i partecipanti mandati direttamente in finale dai giudici, ovvero i Golden Buzzer di Federica Pellegrini, Frank Matano, Joe Bastianich e Mara Maionchi. Parliamo di:

Ultimo sforzo per i nostri giudici che questa sera hanno selezionato Claudio Morici che va dritto in Finale insieme al Golden Buzzer di @mafaldina88 Francesco Carrer 🛎. Qui 👇🏻 tutti i Finalisti scelti finora! #IGT pic.twitter.com/4NuH3JxRR1 — Italia's Got Talent (@IGT_official) March 4, 2020

Italia’s got talent 2020, Enrico Papi conduce l’ultima puntata: dove vederla in streaming e in tv

Queste sono tutte le identità che si sfidano sul palco della finale in diretta, insieme all’ultimo finalista scelto dal pubblico a casa. A condurre l’ultima puntata di questa sera, allora, è l’ex timoniere di Sarabanda, Enrico Papi, in sostituzione di Lodovica Comello (perché incinta) e senza la presenza di spettatori in studio (nel rispetto delle indicazioni anti – Coronavirus). L’orario di inizio è fissato per le ore 21.30 circa e il programma si può vedere in tv e anche in live streaming sul sito ufficiale di Tv8.