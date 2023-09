Italia’s Got Talent 2023, intervista ai giudici e ai conduttori Aurora e Fru: “Ecco qual è stato nella vita il nostro Golden Buzzer”

Pronti a scoprire i nuovi talenti? La prossima edizione di Italia’s got talent è ormai alle porte. Sul palco si alterneranno maghi, ballerini, contorsionisti, funamboli, comici e cantanti, insomma chiunque abbia dimostrato di avere un talento straordinario durante i casting. Il programma debutterà il prossimo 1 settembre su Disney Plus con nuove puntate disponibili ogni settimana. Tra i giudici due graditissime new entry: la cantante Elettra Lamborghini e l’influencer di fama mondiale Khaby Lame che affiancheranno i veterani Frank Matano e Mara Maionchi. Alla conduzione troveremo invece Aurora e Fru dei The Jackal. Per Aurora si tratta di un ritorno a casa in quanto nel 2019 aveva partecipato al programma come concorrente.

Italia’s Got Talent 2023, intervista ai giudici e ai conduttori Aurora e Fru

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva sia i giudici che i conduttori del programma. Frank Matano non si sarebbe mai aspettato di diventare uno dei veterani del programma: “Innanzitutto questo mi regala un enorme potere contrattuale. Non me lo sarei mai aspettato. Quando ho fatto il provino anni fa per Italia’s got talent avevo 24 anni e lo ricordo come il peggiore provino della mia vita. Poi gli autori hanno voluto rischiare e gli devo tantissimo perché mi sento ogni volta a casa. Il bello di questo programma è che ogni volta cambia la giuria e questo dà un sapore diverso al programma”.

In questi anni Elettra Lamborghini ha saputo sfidare se stessa uscendo dalla comfort zone. Prima opinionista all’Isola dei Famosi e ora giudice in un talent. Il suo futuro è la televisione? E’ stata lei stessa a svelarlo ai nostri microfoni: “E’ sicuramente più facile giudicare. Essere giudicati non è piacevole nella maggior parte delle volte. Sicuramente vedo un futuro nella musica ma anche nella televisione: vanno di pari passo”.

Un debutto come giudice anche per Khaby Lame che all’inizio non era proprio convinto di accettare questo ruolo: “Ero un grande fan del programma e quando mi hanno chiesto di essere uno dei giudici ho subito accettato”. Traghettatori di questa edizione, Aurora e Fru dei The Jackal: “Noi abbiamo fatto tante cose in questi anni ma il nostro approccio è sempre lo stesso. Abbiamo grande rispetto per il ruolo che dobbiamo affrontare e abbiamo studiato tanto”.

A loro abbiamo chiesto chi sia stato il giudice più severo di questa edizione. Loro non hanno alcun dubbio e in coro fanno il nome di Elettra Lamborghini. Aurora dice: “E’ quella che ci ha stupito di più. A lei non piace illudere e per questo molto spesso ha detto dei no con il sorriso che sono andati a compensare i 7000 mila sì detti da Khaby”.

Nella vita dei giudici c’è stato un momento da Golden Buzzer? Mara Maionchi svela: “Bisogna vedere come uno se lo gioca. Tante persone non hanno saputo sfruttarlo e questo vale per tante situazioni e occasioni come i Festival di Sanremo. Saper sfruttare il proprio talento anche se piccolo è qualcosa di eccezionale. Se poi hai un piccolo talento ma lo coltivi hai possibilità di vedere dei risultati. Se all’inverso hai un grande talento ma non ci lavori per niente hai possibilità di affondare. Penso di essere stata fortunata per le poche qualità che avevo”.

Frank Matano invece spiega che l’avvento di Internet ha segnato una svolta nella sua carriera: “Sono riuscito a capitalizzare un’esigenza che non pensavo neanche di avere stando seduto comodamente da casa. Non avrei mai avuto il coraggio di presentarmi ad un programma”.