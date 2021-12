Il vulcanico Elio di “Elio e le storie tese” entra nella giuria del talent di Sky, Italia’s Got Talent al fianco dei veterani: Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano. Alla conduzione per il sesto anno consecutivo Lodovica Comello. Scopriamo qualche dettaglio in più sul programma: quando inizia, i giudici, il pubblico, i concorrenti.

Italia’s Got Talent il programma di talenti di Sky prenderà il via il prossimo 19 gennaio 2022 in prima serata su Sky Uno e nella giuria troveremo una new entry, ovvero Elio che giudicherà i talenti con la manager discografica Mara Maionchi, con la campionessa sportiva Federica Pellegrini, con lo “youtuber”, nonché comico e attore di successo Frank Matano. Alla conduzione ritroveremo la bella Lodovica Comello.

Italia’s Got Talent 2022: Quando Inizia?

In arrivo quindi, mercoledì 19 gennaio 2022 la dodicesima edizione di Italia’s Got Talent, – la settima su Sky – che dopo due anni vedrà un cambiamento nella composizione della giuria dal momento che c’è la new entry di Elio, l’artista, leader del gruppo Elio e le storie tese, sostituirà il giudice uscente Joe Bastianich.

La nuova edizione partirà il 19 gennaio 2022: a renderlo noto i profili ufficiali del programma, il 25 dicembre 2021.

Italia’s Got Talent 2022: quante puntate sono?

Il talent show prodotto da Fremantle ci regalerà come suo solito tanti talentuosi concorrenti ma anche tante risate e tanti spunti su cui riflettere. Le luci sul palco di Italia’s Got Talent si stanno quindi per riaccendere: il 19 gennaio su Sky Uno e in streaming su NOW si riapre la caccia ai migliori talenti del nostro Paese! Le puntate previste sono nove, tutti i mercoledì sera, una in più rispetto alla scorsa edizione.

Casting e Audizioni di Italia’s Got Talent 2022

Sono attualmente aperti i casting per la nuova edizione di Italia’s Got Talent: per partecipare dovete andare sulla pagina web del programma e compilare un modulo oppure si può chiamare il numero 02.4550.8888. Dal 4 al 16 ottobre 2021 ci sono state le registrazioni delle audizioni dal Teatro 5 di Cinecittà a Roma.

Il pubblico ci sarà?

Il pubblico ad Italia’s Got Talent c’è? La risposta è SI: come per la scorsa edizione del 2021 il pubblico sarà presente in studio nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid sia per quanto riguarda le esibizioni sul palco che per gli spettatori.