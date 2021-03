Italia’s Got Talent 2021 ha il suo vincitore: si tratta di Stefano Bronzato . Una sfida all’ultimo voto quella tra i tre finalisti giunti alla fase finale del talent show di successo di Tv8/Sky Uno presentato eccezionalmente da Enrico Papi per via del forfait di Lodovica Comello risultata positiva al Covid-19.

Stefano Bronzato vince Italia’s Got Talent 2021

Stefano Bronzato è il vincitore di Italia’s Got Talent 2021. Il giovane mago di Verona è il trionfatore dell’undicesima edizione del talent show di successo e si è portato a casa il premio finale da 100mila euro. Il giovane mago di Verona ha avuto la meglio sugli altri due finalisti: Max Angioni si è piazzato al secondo posto, mentre terzo classificato Black Widow.

Steven ha conquistato tutti con la sua arte magica regalando ai telespettatori una serata indimenticabile seguendo il suo motto “la realtà sia un’illusione”.

Stefano Bronzato, in arte Steven, ha sempre avuto una passione per le arti magiche e nel ringraziare chi l’ha votato, il giovane mago ha detto che tutti noi abbiamo bisogno a volte di credere che la realtà sia un’illusione.

Italia’s Got Talent la finale senza Lodovica Comello

Una lunghissima finale quella della quindicesima edizione di Italia’s Got Talent 2021 presentata quest’anno da Enrico Papi che ha “sostituito” l’assente giustificata Lodovica Comello risultata positiva al Coronavirus.

“Ho il Covid, non condurrò la finale di Italia’s got talent” – ha annunciato la conduttrice pochi giorni prima della finale saltando anche questa volta l’appuntamento conclusivo. Ricordiamo che lo scorso anno la conduttrice ha saltato la finale del talent show per via della sua gravidanza.

La finale ha visto sfidarsi undici talenti: Black Widow, il supereroe Giustino Carchesio, Giorgia Greco, i Negma Dance Group, Christian Stoinev con il cane Percy, Bello Sisters, Laura Formenti, Stefano Bronzato, David Mazzoni, Dress in Black, Max Angioni e Martina Storti.

