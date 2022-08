Quando arriva settembre si deve ripartire e lo si fa, in genere, con l’ottimismo in poppa. Ecco perché si decide di puntare sulla comicità in quanto è il mese che prepara i telespettatori ad un altro anno di Tv. Poi, abbiamo ancora voglia di ridere e non pensare alle fatiche lavorative che ci saranno. Arriva in soccorso la comicità che costa anche poco. Italia 1 on stage sarà tutto ciò e di seguito cerchiamo di capire meglio come si sviluppa.

Italia uno on stage: la comicità torna su Italia 1, quando in TV

Dal 7 settembre Italia 1 riapre la sua finestra sulla comicità con Italia 1 on stage. Il palco sarà quello degli spettacoli teatrali in giro per l’Italia di quattro comici diventati un pilastro per la rete più giovane di Mediaset: Andrea Pucci, Max Angioni, Maurizio Battista e Giuseppa Giacobazzi.

Questi quattro campioni della risata dovranno traghettare il pubblico di Italia 1 verso un autunno ricco di novità per la rete con programmi come Back to School condotto da Federica Panicucci o la storica corazzata de Le Iene con Teo Mammuccari e Belen Rodriguez.

Italia 1 on stage: 4 serate con Andrea Pucci, Giuseppe Giacobazzi, Max Angioni e Maurizio Battista

Italia 1 on stage sarà un’occasione per tutte le famiglie di godere della comicità di quattro fuoriclasse della comicità italiana. Attraverso questi quattro appuntamenti si vedrà il meglio del loro repertorio teatrale. I protagonisti sono Andrea Pucci, Giuseppe Giacobazzi, Max Angioni e Maurizio Battista.

L’operazione di Italia 1 on stage non deve sorprendere se si pensa che anche Prime Video Italia ha sul proprio listino, in esclusiva, gli spettacoli di Maurizio Lastrico e Alessandro Siani.